Das Reiseziel Hawaii hat Hallebach längst nicht abgehakt

In der Sportler-Not ist Kreativität gefragt. Weil sein erster Wettkampf verschoben wurde und auch der zweite ausfallen musste, hat sich Tobias Hallebach einen anderen Plan gemacht. Gegen seinen Trainer Matthias Graute wird er auf der Strecke des Blumensaat-Laufs ein Rennen laufen. Getrennt, denn aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ist Vorsicht angesagt.

Das Jahr hatte so stark begonnen

Wer auf der abgemessenen Zehn-Kilometer-Strecke die schnellste Zeit läuft, hat das Rennen gewonnen, logisch. Das klingt, gemessen daran, was der 22-Jährige in diesem Jahr eigentlich vor hatte, unspektakulär. Dabei hatte 2020 für den jungen Essener Triathleten so stark begonnen. Am 23. Februar hatte er beim Halbmarathon in Neapel eine neue persönliche Bestzeit hingelegt. In 1:17:57 Stunden legte er die 21,1 Kilometer zurück - eigentlich eine hervorragende Motivation, um zunächst im Mai bei der Ironman-Halbdistanz (1,9 Kilometer Schwimmen / 90 km radfahren / 21,1 km laufen) auf Mallorca und dann im Juni über die gleiche Distanz beim Klassiker im Kraichgau zu glänzen.

Während das Rennen auf der Sonneninsel bereits auf den 31. Oktober verschoben worden ist, hat der Veranstalter des Events in der baden-württembergische Stadt Ubstadt-Weiher abgesagt. Hallebach nimmt das Ganze – wie sollte es auch anders sein – mit sportlicher Gelassenheit. „Mein Ziel“, betont der Essener, „ist schließlich nicht das Rennen auf Mallorca, sondern mittelfristig das auf Hawaii“. Er hat Ziele.

Bis zu 18 Stunden Training pro Woche

Und um sie zu erreichen, muss er sich mit den Besten messen – und hart arbeiten. Bis zu 18 Stunden trainiert er im Schnitt pro Woche, um mithalten zu können. „Einen kleinen Schuss braucht man schon“, behauptet er mit einem Augenzwinkern. War jetzt, da die Wettkämpfe ausfallen, alles für die Katz’? Nein, beruhigt Jens Eißmann, lizenzierter Triathlon-Trainer, der selbst einige Athleten betreut und gemeinsam mit ihnen damit beschäftigt ist, die jeweilige Saison neu zu planen. „Wer für einen Sommer-Wettkampf trainiert hat, der ist in der Regel fit, weil er im Winter die Grundlagen gelegt hat. Das bedeutet, dass er mit einem sehr hohen Niveau in die nächste Phase der Vorbereitung startet.“

Hallebach, der bereits im vergangenen Jahr im Kraichgau zu den Top-Startern seiner Altersklasse gehörte und außerdem NRW-Meister über die Olympische Distanz (1,5/40/10) wurde, muss sich also nicht grämen. Auch wenn wohl ein weiterer mit viel Vorfreude erwarteter Wettkampf auszufallen droht. Denn Ironman hat den Schritt ins Ruhrgebiet gewagt und für den 23. August eine Halbdistanz angeboten. „Als Kind des Ruhrpotts fühlt man sich so einem Rennen sehr verbunden“, betont der Essener Triathlet.

Der kurze Weg zum Wettbewerb würde viel Geld sparen

Für ihn und viele Triathleten aus dem Revier wäre der kurze Weg zur Veranstaltung ein Segen. Rund 1000 Euro, so Hallebachs Schätzung, würde allein der Verzicht auf Anreise, Übernachtung, Rad-Transport und auswärtige Verpflegung einsparen, wenn er statt in der Ferne in Duisburg startet. Und doch zieht es ihn zu einem großen Ziel, das nicht nur geografisch, sondern auch sportlich einen weiten, weiten Weg bedeutet.

Als er im Oktober zusah, wie der deutsche Ausnahme-Triathlet Jan Frodeno in der Lava-Wüste auf Hawaii seinen historischen Erfolg bei der Weltmeisterschaft in den Asphalt hämmerte, saß Hallebach nachts gebannt vor dem Fernseher und sah dabei zu. Sein Gedanke: „Alle reden von Hawaii. Und irgendwann will ich da auch mal hin.“