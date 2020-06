Defensivmann Emir Alic kehrt wieder zum FC Kray zurück

Fast täglich gibt der Fußball-Oberligist FC Kray ein kleines Stück seiner Personalentscheidungen preis. Nach vier Jahren kehrt Abwehrspieler Emir Alic (28) an die Buderusstraße zurück. Der Abwehrspieler unterschrieb einen Vertrag für die kommende Spielzeit und soll ein wichtiger Baustein im Kader sein.

„Mit Emir verstärken wir nochmals unsere Defensive. Er hat schon in der Regionalliga für uns heiße Duelle geliefert und wird mit seiner Erfahrung unserer jungen Mannschaft Stabilität verleihen“, sagt der Sportliche Leiter Mario Salogga.

Kray war erste Station in Deutschland

Im Januar 2014 kam der Bosnier zum FC Kray und absolvierte in den folgenden viereinhalb Spielzeiten insgesamt 64 Partien, in denen ihm drei Treffer gelangen. Alic war auch Bestandteil des Regionalliga-Teams, das in der Saison 2014/2015 den Klassenerhalt schaffte. Im Sommer 2016 wechselte er dann zum FSV Duisburg, für den er 82 Partien in der Landes- und Oberliga bestritt.

Emir Alic ist die Freude über seine Rückkehr anzumerken: „Der erneute Kontakt kam durch Ilias „Ele“ Elouriachi zustande. Hier fühle ich mich zu Hause. Der FC Kray war mein erster Verein in Deutschland und ich hatte hier eine sehr schöne Zeit. Von der neuen Saison erwarte ich viel Positives.“

FCK-Coach knüpft Kontakt zum ehemaligen Schützling

Zuvor hatte der FC Kray Mittelfeldspieler Mergim Deljiu (24) verpflichtet, der auf 78 Einsätze in der Oberliga-Westfalen kommt. Seit Jahresbeginn war er beim Landesligisten SV Hilbeck unter Vertrag.

Von 2013-16 spielte Deljiu für Westfalia Rhynern, danach ging er für zwei Jahre zur Hammer SpVg. Für den FC Gütersloh, bei dem er auch mit Krays neuem Trainer Dennis Brinkmann zusammenarbeite, absolvierte er 64 Partien, zur Saison 2019/20 wechselte er nach Hamm.

„Auf ihn ist immer zu 100 Prozent Verlass, Mergim verfügt über einen feinen Charakter“, lobt FCK-Trainer Brinkmann, der auch den Kontakt hergestellt hatte. „Er kann durch seine technischen Fertigkeiten ein Spiel mitentscheiden. Seine Stärken liegen im Eins-gegen-Eins. Mergin weiß, wie wie wir spielen wollen und kann somit ein Faktor dafür sein, dass wir schnell zu unserem Spiel finden.“