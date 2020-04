Der ganze Zirkus Profifußball scheint auf Kante genäht

Corona und kein Ende in Sicht. Das ist die bittere Erkenntnis der letzten Tage. Aber, jammern nützt nichts, wir sind hier schon lange nicht mehr bei „Wünsch Dir was“, sondern bei „So isset“. Auch wenn in vielen Bereichen des Lebens diese Krise immer noch der eigene Ponyhof zu sein scheint, auf dem man tun und lassen kann, was man will. Aber das funktioniert so leider nicht. Die Neuinfektionen sinken dort, wo restriktive Maßnahmen mitgetragen werden.

Eine wichtige Maßnahme trifft so ziemlich jeden emotional, erschüttert die seelischen Grundfeste noch mehr als aktuell ohnehin schon: Es wird bis Ende August 2020 keine Großveranstaltungen geben. Also auch keine Spiele von Rot-Weiss Essen! Diese sind definitiv immer Großveranstaltungen. Treffen in unserer Liga zwei Zweitvertretungen aufeinander, fällt das auf den Rängen fast immer unter die Rubrik Geisterspiel.

Jubelnde Menschen lägen sich in den Armen

Auch manch anderer Verein mit kleinerem Zuschaueraufkommen könnte vielleicht ein Heimspiel mit dem gebotenen Mindestabstand zwischen den Besuchern hinbekommen. Aber bei RWE funktioniert das schlicht nicht. Man stelle sich einfach nur folgendes Szenario vor: Letztes Heimspiel gegen den TuS Haltern: In der 87. Minute fällt der Siegtreffer für unsere Roten, während zeitgleich die Kunde vom Ausgleich im Ostwestfalen Classico die Runde macht. Der RWE somit auf dem Relegationsplatz!

Wildfremde Menschen würden sich jubelnd in den Armen liegen, becherweise würde köstliches Stauder aus benutzten Behältern seinen Weg über die Jubeltrauben finden. Alles kullert durcheinander. Das unfassbare Glück des kurzen Moments eskaliert in seiner Erlösung von einer langen Dekade an sportlichen Enttäuschungen. Keiner könnte hier einen Mindestabstand wahren.

Der Fußball zeigt sich im Krisenfalle als egoistische Blase

Aber selbst bei einem weniger dramatischen Spiel würde es in Anbetracht des aktuellen Zuschaueraufkommens nicht funktionieren. Genau so, wie es auf der Kirmes, dem Schützenfest oder einer großen Hochzeit auch nicht funktionieren könnte. Ebenso wie die Gesellschaft und die vielen Menschen, deren existenzielle Grundlage gerade bedroht ist, steht auch der Fußball nun vor großen Fragen, die es zu lösen gilt. Wobei hier schon das große Problem offensichtlich wird: Fußball und Lösungen!

Ein noch größeres Problem: Fußball und gemeinsame Lösungen!! Die Solidaritätsgemeinschaften dieser Tage funktionieren vielerorts auf nachbarschaftlichem Miteinander; auf Spendenbasis und der Erkenntnis, dass wir schlicht dadurch müssen. Woanders is auch Corona. Nur der Fußball zeigt sich im Krisenfalle in weiten Teilen als egoistische Blase, die man nicht verlassen will. Natürlich spielen dabei auch aktuelle tabellarische Befindlichkeiten eine Rolle: In Abstiegsnot befindliche Drittligisten zum Beispiel plädieren für den sofortigen Saisonabbruch. Ohne Absteiger natürlich. Aufgestiegen werden darf aber.

DFB von den Kabbeleien im Unterhaus noch unbeeindruckt

Im oberen Tabellendrittel befindliche Vereine wiederum lehnen den Plan einer Aufstockung der Dritten Liga und deren Teilung in zwei Staffeln natürlich ab, befürchten sie doch sportliche Verwässerung und eklatante finanzielle Einbußen. Selbstredend wird die Aufstockung Dritte Liga bei den Spitzenvereinen der Regionalliga natürlich befürwortet. Wer will es zum Beispiel RWE verdenken?

Der DFB zeigt sich von diesen Kabbeleien im Unterhaus noch unbeeindruckt, gilt hier die Sorge gefühlt nur dem Premiumprodukt Bundesliga. Mit mitunter verstörenden Fakten, die Liquidität einiger Erstligisten betreffend. Ist der ganze Zirkus Profifußball wirklich so auf Kante genäht? Die kommenden Wochen werden weiter den Charakter des Fußballs in der Krise zeigen.