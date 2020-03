Der kritikwürdige DFB könnte in die richtige Spur finden

Es sind schwierige Tage für alle. Dieser Virus, der vor wenigen Wochen doch noch so weit weg war, hat endgültig unseren Alltag erreicht. Ist spürbar, messbar und verleitet zu Übersprunghandlungen aller Arten. Die Verbreitung muss gestoppt werden, das gebietet allein der gesunde Menschenverstand. Demzufolge ist es nur richtig, dass nicht nur das angedachte Spiel des RWE gegen den Nullvierten Fußballclub aus Gelsenkirchen abgesagt wurde, sondern mittlerweile der ganze Fußball; das ganze öffentliche Leben ruht.

Kommentare meiden wie Menschenansammlungen

Was Sinn macht, führt man sich noch einmal die Beispiele in Gladbach und Paris vor Augen: Dem rationalen Denken nicht mehr mächtig, sobald es um das scheinbar Allerheiligste geht, haben sich die Fans halt vor dem Stadion einander angenähert und Fackel gezeigt. Grundsätzlich löblich, aber leider der falsche Ansatz. Verbreitung vermeiden bedeutet: Viele Menschen auf einem Fleck zu meiden. Anstatt nun ohne Ende Nudeln zu kaufen. Warum eigentlich Nudeln? Was ist mit Reis? Der hält auch ewig!

Wie es nun weitergehen kann, darüber „streiten“ sich Gelehrte, Menschen und Medien und wie immer auch die Kommentarspalten. Man sollte letztere übrigens meiden wie aktuell Menschenansammlungen, droht dort schon mal Ansteckungsgefahr für das geistige Wohl und Wehe! Es bedarf jetzt der Gelassenheit der Gemeinschaft; es bedarf Empathie, Mithilfe und Ruhe.

Für die Vereine ist es existenzbedrohend

Ruhe also auch im Stadion Essen vergangenen Samstag. Ein Wochenende ohne Heimspiel für die vielen Fans; ein Wochenende auch ohne Einnahmen für alle anderen. Ein Wochenende ohne Punkte zudem. Die Regionalliga 2019/20 mittlerweile eine gefühlt fürchterliche Saison, denn wann läuft ein Spieltag eigentlich noch normal ab? Wattenscheid ging das Geld ganz aus, Wuppertal gefühlt jede Woche. Verl hat ständig Wetter; die beste Mannschaft kein Umfeld. RWE hat Zuschauer ohne Ende, aber auswärts selten spieltaugliches Gelände.

Eigentlich war vor dem „Hustensohn“ schon alles sehr kompliziert. Nun ist es für die Vereine nicht mehr nur kompliziert, sondern geradezu existenzbedrohend. Die Bayern und BvB’s dieser Fußballwelt werden das durchstehen; möglicherweise mit der Konsequenz, mal auf einen Millionentransfer zu verzichten. Aber was ist mit den kleinen Vereinen, und vor allem: Was ist mit den Menschen, die in und für diese Vereine arbeiten? Die an Spieltagen unsere Frikadelle bruzzeln und das Bier zapfen? Die bei Wind und Wetter die Fahrzeuge einweisen oder mit Ordnerweste vor dem Block stehen.

Es geht auch um die 450-Euro-Jobber

Es geht also nicht nur primär um den Verein als solches. Es geht auch um denjenigen, um diejenige, dessen/deren Lebensunterhalt gefährdet ist, wenn vielleicht 450 Euro im Monat wegbrechen. Es geht um den Fußballer in unteren Ligen, der auch seine Fixkosten zu zahlen hat. Ach, es geht um so viel. Aber trotzdem und zuallererst geht es um die Eindämmung! Deshalb wäre es eine gute Sache, wenn der DFB wirklich ein finanzielles Unterstützungsprogramm auf den Weg bringen würde, welches die monetären Folgen für alle Beteiligten etwas abpuffern könnte.

Angenehmer Nebeneffekt: Der wirklich kritikwürdige DFB könnte sich inhaltlich auch mal wieder in die richtige Spur bringen. Allerdings dürfte sich Hilfe nicht wie ein Schwall über wenige ausbreiten, sondern sollte nach dem Gießkannenprinzip über alle verteilt werden, die monetärer Hilfe bedürfen. Machen wir uns nichts vor: Die Saison wird wohl nicht zu Ende gespielt werden können, und es sollte einen Plan B geben, was das für Konsequenzen hat. Fast aber egal, denn: Bleiben Sie bitte gesund!