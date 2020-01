Die RWE-Fans sind vor dem Top-Spiel auf Betriebstemperatur

Die schönsten Jahreszeiten für den mitleidenden Fußballfan sind und waren ja schon immer die „Jahreszeiten“ Winter- und Sommerpause. Ruht hier doch weitestgehend der Ball. Daher tauscht man sich an der Theke der Neuzeit, den Kommentarspalten, nicht über 90 aufreibende Minuten des Wochenendes aus, sondern spekuliert und philosophiert über das, was war, das, was ist und darüber, wer kommen oder gehen wird. Inhaltlich auch gerne mal im neuzeitlichen „Alle gegen Alle“.

Die nun zu Ende gegangene Winterpause hatte vor allem in den letzten Tagen noch einiges davon zu bieten, was die RWE-Fans langsam aber sicher wieder auf Betriebstemperatur Ligastart zu bringen vermochte. Hier galt es zuerst Florian Bichler zu verabschieden. Eigentlich wollte man den pfeilschnellen Mann für die rechte Außenbahn gar nicht ziehen lassen, kam dann aber doch dem Wunsch eines Spielers nach, der sich schlicht mehr Minuten auf dem grünen Rasen wünschte.

Sympathie-Bekundungen zu Bichlers Abschied

Mit dem Wunsch steht Florian Bichler sicher nicht alleine da, denn wohl jeder Spieler möchte ja für seinen Verein spielen. Fußballer sind so. Außer vielleicht, man wechselt als Torwart von … nach. Aber, das ist glücklicherweise nicht unsere Baustelle. Florian Bichler hat sich leider nicht als absoluter Stammspieler vonne Hafenstraße etablieren können, aber er hat zu seinem Abschied unglaublich viele Sympathie-Bekundungen erhalten.

Was zeigt, dass er nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein ganz wertvoller Mensch ist. Danke für die Zeit bei RWE und auch für das Bekenntnis, RWE nun als Fan die Daumen im Aufstiegsrennen zu drücken. Alles Gute in Steinbach! Der Zeitpunkt des Wechsels übrigens aus klimatischen Gegebenheiten ganz geschickt gewählt: Aus dem Trainingslager geht es für Florian Bichler direkt wieder in das….genau: Trainingslager.

Auch Fanshop war in einer Umbauphase

Nicht im Trainingslager, wohl aber auch in einer Umbruch- beziehungsweise Umbauphase befand sich der Fanshop während der Winterpause. Die bestehende Räumlichkeit wurde modifiziert und bietet nun gefühlt mehr Platz für all die Dinge, die der rot-weissen Seele Ausdruck verleihen. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, so wären dass Hinweisschilder, die auf die tatsächliche Größe der wirklich gelungenen neuen Hafenstraße-Kollektion hinweisen. Als klassischer XL-Träger mit Ausbuchtungen im Hüftbereich bin ich hier nun im 3XL-Bereich angekommen, um den Hoodie leger tragen zu können.

Es überschlugen sich also die Ereignisse und selbst eine Verletzungspause unseres Kapitäns stand noch zu befürchten. Somit wich die Erholung langsam aber sicher einer, sich fast ungesund anfühlenden Anspannung: Es war das leicht modifizierte Spielsystem mit nicht mehr so hoch stehendem Torwart. Sitzt das schon? Es war der Gegner, die Kölner Zweitböcke, die Bock auf die Liga haben und Erstligakicker aufbieten könnten. Und es war der Dreiklang zum Auftakt: Neben Köln warten nacheinander die Küchenjungs und die Nachbarn vom Kanal.

Gegen Rödinghausen mit voller Hütte

Grund genug für die steile Prognose meinerseits, dass es sich wohl um das aktuell wichtigste Saisonspiel handeln könnte. Und es gestaltete sich auch ziemlich schwierig, dass Spiel im schummerigen Franz-Kremer Stadion zu Köln. Das eigene Verfolgen dieser Partie ziemlich kurios, doch es reichte an Minuten, um mindestens das Tor zu sehen, welches uns allen wohl einen ziemlichen Stein vom Herzen plumpsen ließ. So wichtige drei Punkte! Hinten die Null. Jetzt macht aber wirklich die Hütte voll!