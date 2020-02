Drei wichtige Punkte für die SGS Essen U17

SGS Essen – SC Bad Neuenahr 1:0 (1:0)Essen. Juliette Gier erzielt das Tor des Tages beim verdienten 1:0 über den SC Bad Neuenahr. Nach Führung kontrollierten die Essenerinnen das Spiel.

Während die Erste gegen Hoffenheim in der Frauen-Bundesliga verdient siegte, holte die U17 der SGS Essen die ersten wichtigen drei Punkte in 2020. Der SC 13 Bad Neuenahr kündigte bereits im Vorbericht an unangenehm agieren zu wollen und das taten sie auch. Während das Abwehrbollwerk im ersten Durchgang nur durch sehr viele Fouls auffällig war, wurde der SC 13 in der zweiten Halbzeit ein unangenehm zu bespielender Gegner.

Juliette Gier drosch vehement in die Maschen

Von Beginn an zeigte die SGS viele Facetten, Läufe über außen, Flanken aus dem Halbfeld, Abschlüsse aus der Distanz sowie einige gute Einschussmöglichkeiten im Strafraum. Für den neutralen Fußballliebhaber toll, für die Anhänger der SGS eine Qual, bis Juliette Gier mit absoluter Entschlossenheit nach 35 Minuten einen Abpraller in die Maschen drosch.

In der zweiten Hälfte hatte die SGS zwar die absolute Spielkontrolle, war aber nicht mehr so zwingend wie in Durchgang eins. Die besten Abschlüsse aus 16 Meter durch Joester und Piljic wurden durch den Wind aus dem Tor getragen. In der letzten Spielminute zeigte dann Gäste-Kapitänin Büchner, dass es schwer ist, sie ein ganzes Spiel rauszunehmen. Aus dem Nichts ergab sich für Büchner die Chance. Die Nr. 9 aus Bad Neuenahr war es, die die arbeitslose SGS-Torhüterin Winkler zur Glanztat zwingt.

Viel Lob von Trainer Jonas Kaltenmaier

Trainer Jonas Kaltenmaier: „Mein Team hat das speziell im ersten Durchgang super gespielt, da müssen wir mindesten zwei Tore gemacht haben. Ansonsten hat das Team verstanden die Angriffe abzusichern. Speziell Joester war einfach ein Tier und sorgte dafür, dass die meisten Konterversuche frühzeitig beendet wurden. Matchwinner waren heute Winkler und Gier. Diese Fokussierung und diese Entschlossenheit wollen wir bereits nächsten Dienstag gegen Iserlohn wieder auf den Platz bringen.“

SGS Essen U17: Sophia Winkler - Yaren Erkan (80. Alia Zorlu), Katharina Piljic, Melina Koffler, Emily Tichelkamp, Sina Kreuz, Beke Sterner, Juliette Gier, Shelbi Appiah, Emely Joester, Kea Veldhuis (64. Paulina Schlitzkus).