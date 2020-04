Ehemaliger Essener Radprofi sitzt auch mit 80 noch im Sattel

Essen. Essener Jürgen Schlitzkus zählte in den 60er Jahren zu den besten deutschen Radrennfahrern. Noch heute ist er top in seiner Altersklasse.

Er rollt und rollt.... Jürgen Schlitzkus war einer der erfolgreichsten Essener Radrennfahrer und auch heute tritt er noch immer kräftig in die Pedalen. Das Alter? Egal. Schlitzkus wird an diesem Donnerstag stolze 80 Jahre, doch ein Ende seiner sportlichen Laufbahn ist nicht in Sicht.

Mit 18 Jahren begann er als Radrennfahrer beim RRC Staubwolke Essen. 1958 war das. Innerhalb Essens wechselte er kurzzeitig zum RRC Blitz Kray, wurde schon 1962 in die NRW-Auswahlmannschaft aufgenommen. Nach zahlreichen Siegen und Platzierungen wurde der Essener schon ein Jahr darauf in die Nationalmannschaft der Straßenrennfahrer berufen.

Sturz verhinderte Start bei Olympischen Spielen

Auch im deutschen Trikot überzeugte Schlitzkus und wurde in den Olympia-Kader für Tokio 1964 berufen. Bei einem Sturz verletzte er sich jedoch so schwer, dass er bei den Spielen nicht starten konnte. 1965 gehörte er zur WM-Auswahl und wechselte nach den Titelkämpfen ins Profilager, wo er bei verschiedenen Rundfahrten (u. a. Spanien-Rundfahrt) erfolgreich war.

Der ehemalige Radprofi Jürgen Schlitzkus Foto: DS

Bei den Deutschen Meisterschaften der Profis 1966 und 1967 belegte er Platz drei bzw. acht. Außerdem nahm er auch an Sechs-Tage-Rennen (u.a. in der Essener Grugahalle) teil. Nach insgesamt über 100 Siegen und Platzierungen beendete er 1967 seine Profi-Karriere.

Zwischenzeitlich auch auf der Laufstrecke

Anfang der 70er Jahre wechselte Jürgen Schlitzkus zum Langstrecken-Lauf, wo er auch über die Marathon-Distanz startete. Seit 2011 ist der Jubilar aber wieder zu seinen sportlichen Wurzeln zurückgekehrt, fährt fast täglich mit dem Rad und geht nun für den RRC Duisburg/IGZ Duisburg an den Start. Insbesondere in der Disziplin Einzel-Zeitfahren nimmt er auch jetzt noch an Wettkämpfen teil und gehört in seiner Altersklasse zu den Besten.