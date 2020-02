Ein paar Veilchen von RWE Richtung Lotte und Düsseldorf

Essen. Kolumnist Uwe Strootmann schickt ein paar Danksagungen in der Regionalliga los und freut sich auf das Spiel der Halterner in Wattenscheid.

Am Veilchendienstag könnte man auf Essener Seite ruhig einmal ein paar Veilchen als Dankeschön Richtung Lotte und Düsseldorf schicken. Endlich ist mal gelungen, was man rund um die Hafenstraße ja fast gar nicht mehr zu hoffen gewagt hat: Ein Spieltag ohne eigene Beteiligung geht relativ gut für den RWE aus! Die Sportfreunde Lotte und U23 der Düsseldorfer Fortuna haben RWO und dem SC Verl jeweils auch ein Veilchen verpasst.

Diesmal aber eher in Richtung „Veilchen“ (blaues Auge) und wohl kaum als Zierpflanze. Das Unentschieden der Sportfreunde bei den Kleeblättern kann zudem mit der schönen Randnotiz aufwarten, dass es ausgerechnet Timo Brauer war, der seine aktuelle Perle Lotte durch einen Elfmeter in Führung bringen konnte. Einmal Rot-Weiss, immer Rot-Weiss, möchte man freudig anmerken. Wie genau sich das torlose Unentschieden der Fortuna an der Verler Poststraße gestaltete, entzieht sich der genaueren Kenntnis. Fakt jedoch, dass einen ein solches Spiel nun auch schon kirre zu machen beginnt, am Liveticker im eigenen Interesse mitgefiebert wird.

Rödinghausen setzt ein Zeichen Richtung DFB

Das kann doch nicht gesund sein. Schließlich galt es auch hier, mehr als sechs Minuten Nachspielzeit zu überstehen. Vor Ort in Verl weilten dem Spiel 744 Zuschauer bei. Ach, wie schön wäre es doch, könnte der diesjährige Relegationsplatz an den Kassenhäuschen entschieden werden. Dann hätten wir diesen schon im Sack. Aber, entschieden wird das ja fast immer noch auf dem Platz, und das ist auch gut so! „Fast immer“, da der eigentliche und dann auch verdiente Relegationsplatz-Aspirant aus Rödinghausen angekündigt hat, auch in den kommenden Jahren kein Lizensierungsverfahren für die Dritte Bundesliga anzustreben, sondern schlicht „nur“ noch in der Liga mitspielen möchte.

Durchaus auch mal ein richtiges Zeichen Richtung DFB, dass man als Verein mit kleinem Umfeld nicht jeden geforderten Strukturwandel mitgehen muss. Zu viele Vereine schon sind an großen Auflagen und Umbauten gescheitert. Wichtiger auf der Ebene der Regionalliga wird sein, auch hier ein Lizensierungsverfahren anzustreben, damit sich ein „Wattenscheid“ nicht wiederholt. Unter dem Strich beides Harakiri: Das fehlende Kontrollorgan in der Viertklassigkeit und die übertriebenen Anforderungen in der Dritten Bundesliga.

In der Fastenzeit können wir auf alles verzichten – außer auf Punkte

Apropos Wattenscheid: Dass es gegen den TuS Haltern nun auswärts in die Lohrheide geht, freut mich sehr, denn dieses charmante Stadion aktuell im Abseits zu sehen, ist nicht schön. Schöner aber wohl das Spielfeld im Vergleich zur Kraterlandschaft im Mondpalast. Wie auch immer, und allen tollen Voraussetzungen und Möglichkeiten, die wir an der Hafenstraße haben zum Trotze: Diese müssen zuerst von Woche zu Woche auf dem Platz bestätigt werden. Wahrscheinlich, ziemlich sicher sogar, brauchen wir die kleinen und großen Dramen, die der Fußball in all seiner Güte und Strenge zu bieten hat.

Einfach so aufsteigen, dass können andere. Rot-Weiss Essen kann das definitiv nicht. Wir benötigen das Komplettprogramm an Schmerz und Leidenschaft. Schmerzhaft geht es außer bei Hedon Selishta nun auch bei Dennis Grote zu: Das überraschende und wunderbar ausgefüllte Comeback gegen RWO hatte einen Innenbandriss im Knie zur Folge. Das ist aber auch ein Kreuz mit dem Knie. Und dann noch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Gute Besserung und ein Hoch auf den breiten Kader, der im Test gegen den Oberligisten RSV Meinerzhagen in der Spitze zu treffen wusste. Nun beginnt die Fastenzeit. Wir können auf alles verzichten: Außer auf Punkte!