Ein Stoppenberger Tischtennis-Quartett fürs Leben

Essen. Seit 21 Jahren von der Kreisliga an sind vier Spielerinnen im DSJ-Team vereint und krönten nun ihre Leistung mit dem Aufstieg in die NRW-Liga.

In allen Sportarten ist es ein normaler Vorgang, dass sich die Zusammensetzung und Gesichter der Mannschaften ständig ändern. Darum würde es vielleicht sogar zu einem Eintrag ins „Guinessbuch der Rekorde“ reichen, dass die Tischtennis-Damen vom TTV DSJ Stoppenberg darauf verweisen können, bereits seit 1999 immer mit denselben vier Spielerinnen die Punktespiele zu bestreiten.

Seit 21 Jahren von der Kreisliga an zusammen

Ehe der Spielbetrieb in dieser Saison wegen des Coronavirus abgebrochen werden musste, konnte sich die Mannschaft mit Susanne Schimmelpfennig, Christel Reuschenbach, Ariane Derbin und Elke Koener in der Damen-Verbandsliga die Meisterschaft und den Aufstieg in die NRW-Liga schon vorzeitig sichern. Mit Müttern von sechs meist schon erwachsenen Kindern hatte das DSJ-Quartett zuvor den langen Weg durch alle Klassen von der Essener Kreisliga 21 Jahre gemeinsam beschritten.

Bei zwischenzeitlichen Auf- und Abstiegen standen stets die gleichen vier Namen auf dem Stoppenberger Meldeformular. Wenn doch mal gelegentlich Ersatz benötigt wurde, sprang oft Dolores Soucek ein und trug ihren Teil zur Erfolgsgeschichte bei. Während der gesamten Zeit war Susanne Schimmelpfennig die Mannschaftsführerin. In Sachen Tischtennis infiziert durch Eltern, Bruder sowie Onkel, ist sie bereits seit 1979 eine Art Institution bei der „Deutschen Schreber-Jugend“ (DSJ), die 2008 mit der Tischtennis-Abteilung des TV Stoppenberg fusionierte.

Ariane Derbin ragt heraus mit 31:7-Einzelsiegen

Dass der Titelgewinn mit nur einer Niederlage und zwei Remis gelang, kam auch für sie völlig überraschend. „Als ich mir zu Saisonbeginn die Aufstellungen der anderen Teams angesehen hatte, war für mich eigentlich klar, wieder gegen den Abstieg kämpfen zu müssen.“ Letztlich wiesen aber alle Spielerinnen eine positive Einzelbilanz auf, bei der Ariane Derbin mit 31:7-Siegen noch herausragte.

Die Schwestern Elke Koener und Ariane Derbin sind sportlich ebenfalls familiär stark vorbelastet. Vater Karl Hirsch, Mitgründer und immer noch aktiver Abteilungsleiter beim TV Horst-Eiberg, sorgte dafür, dass seine Tischtennis-Leidenschaft an die beiden Töchter und deren weitergegeben wurde. Nachdem es im Verein mit einer Damen-Mannschaft nicht mehr weiterging, wechselten 1994 die „Hirsch-Sisters“ vom Essener Süden zum nicht gerade wohnnahen Lokalrivalen im Norden. Fünf Jahre später stieß Christel Reuschenbach zu der sportlichen Zweckgemeinschaft, so dass diese inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte besteht.

Durchschnittsalter beträgt 50 Jahre

Wenn eine Mannschaft so lange Zeit in immer der gleichen Besetzung spielt, versteht es sich von selbst, dass zum einen die Harmonie in der „Truppe“ gestimmt haben muss und zum anderen das Alter in einem Bereich jenseits dessen liegt, dem man üblicherweise besondere Leistungen noch zutraut. So kommt man im Fall der DSJ-Damen auch auf stolze 50 Jahre.

Mit diesem Durchschnittsalter nach dem Aufstieg in der kommenden Saison die wohl älteste Mannschaft in der NRW-Liga zu sein, möchte man denn auch eher als eine Auszeichnung sehen, obwohl die Spielerinnen eine Chance, sich hier behaupten zu können, recht skeptisch beurteilen.