Essen: Erster Neuzugang beim VCA und Geisterspiel-Tickets

Nach den Vertragsverlängerungen von Luzie Wiedeking und Lena Verheyen melden die VCA-Volleyballerinnen den ersten Neuzugang: In Libera Sina Bruder (18) hat der Zweitligist ein weiteres Talent für sich gewonnen. In der Vorsaison spielte Buder für die Solingen Volleys (Verbandsliga) und die U20 des VC Borbeck. Vor zwölf Jahren startete sie beim TSV Hochdahl ihre sportliche Laufbahn.

Das Talent macht zurzeit Abitur an der Lore-Lorentz-Schule in Düsseldorf. Danach freut sich Sina Bruder auf ihre neue Aufgabe: „Mit dem Wechsel geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, ich freue mich auf die neue Herausforderung.“ Auch in Borbeck freut man sich: „Mit Sina wechselt eine junge, eifrige Spielerin zu uns. Mit ihrer positiven Art und ihrem flinken Spiel wird sie uns neuen Schwung bringen“, glaubt Trainer Marcel Werzinger.

Planungen schreiten voran

Die Planungen für die Saison 2020/2021 sind im vollen Gange. Zurzeit werden die Lizenzunterlagen zusammengestellt. Auch die Unternehmen in Essen und Umgebung trifft die Corona-Krise, trotzdem sei die Tinte unter den ersten Verträgen für die kommende Saison bereits getrocknet, sagt Werzinger. Gut die Hälfte des Etats sei bislang gesichert. „Wir freuen uns, dass wir positive Signale von unseren Sponsoren und Partnern bekommen. Es wird aber auch das ein oder andere Unternehmen geben, das uns nicht weiter unterstützen kann. Darauf gilt es dann zu reagieren.“

Und wie viele Vereine, unter anderem auch Rot-Weiss Essen, bietet der VCA nun für die abgebrochene Saison virtuelle Tickets an, um den Einnahmeverlust etwas abzumildern. Die Halle in Bergeborbeck soll jedenfalls noch einmal richtig voll werden, 600 Zuschauer passen dort hinein. Foto: Schulte

Tickets gibt es unter: www.geisterspieltickets.de/vc-allbau-essen.