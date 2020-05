Essen: Oberligist FC Kray meldet nächsten Vertragsabschluss

Trotz Corona-Krise plant der Fußball-Oberligist FC Kray fleißig für die kommende Spielzeit. Nach der Vertragsverlängerung von FCK-Urgestein Ilias Elouriachi meldet der FCK mit der Weiterverpflichtung von Alkan Talas (20) die nächste Personalie.

„Alkan hat es in seiner ersten Saison gut gemacht und gezeigt, was er leisten kann. Wir denken, dass er sich noch weiterentwickeln und in der neuen Saison den nächsten Schritt bei uns gehen wird“, so Mario Salogga, Sportlicher Leiter des FC Kray. In der Jugend von Rot Weiss Essen ausgebildet, wechselte der Rechtsaußen im vergangenen Sommer in die KrayArena und absolvierte in seinem ersten Seniorenjahr 13 Partien für den FC Kray in der Oberliga.

Die Entscheidung fiel nicht schwer

„Ich bin froh, weiterhin ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Mir ist die Entscheidung nicht schwer gefallen, da ich mich hier sehr wohl fühle und hier alles zusammen passt“, sagt Alkan Talas, der seine Ziele klar vor Augen hat: „Wir wollen uns in der nächsten Saison und überhaupt in den nächsten Jahren in der Oberliga etablieren. Persönlich möchte ich mich weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, mit dem Team eine erfolgreiche Saison zu spielen.“