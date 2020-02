Essen: Rellinghausen fehlt nach Verjüngungskur die Konstanz

Nach der Spielabsage (Unwetter) am vergangenen Sonntag startet der ESC Rellinghausen am Sonntag zu Hause gegen den Tabellenzehnten FC Remscheid in die Restrunde. Als wohl einziger der vier Essener Landesliga-Trainer ist Sascha Behnke zufrieden mit dem Abschneiden seines Teams in der Hinserie. Platz sechs, 27 Punkte – auch wenn der ehrgeizige Coach seine Jungs nach einigen Spielen heftig kritisierte, so weiß er doch, dass die junge Truppe das Bestmögliche rausgeholt hat.

Was der Elf allerdings noch fehlt, ist Konstanz. Auf einen gut herausgespielten Sieg folgte meist eine Niederlage, nur einmal gelang es dem ESC, zwei Dreier in Folge einzufahren. Einige im Team gingen dabei anscheinend nicht immer an ihre Leistungsgrenze, so dass der Trainer mehrfach umstellte, was für den nötigen Motivationsschub sorgte.

Ausgeglichene Bilanz in allen Bereichen

Anders als die Tabellennachbarn haben die Rellinghauser eine fast ausgeglichene Bilanz von sieben Siegen und jeweils sechs Unentschieden und Niederlagen. Auch in der Tordifferenz sind die Behnke-Schützlinge recht ausgeglichen, 37 Treffern stehen 33 Gegentore gegenüber. Und sogar in der Torjäger-Statistik herrscht Ausgeglichenheit, einen Goalgetter sucht man beim ESC vergeblich. Sebastian Hoffmann und Simon Neuse sind mit jeweils sechs Toren die treffsichersten Schützen.

Sebastian Hoffmann (l.) ist mit sechs Toren einer der beiden erfolgreichsten Torschützen beim ESC. Foto: Michael Gohl

Dabei scheint es auch nahezu unerheblich, ob die ESC-Kicker zu Hause oder auswärts antreten. Immerhin zwölf Punkte brachten sie aus der Fremde mit, nur drei Zähler mehr holten sie Am Krausen Bäumchen. Sascha Behnke ist recht zuversichtlich beim Blick auf die Rückrunde. „Wir haben vor der Saison wichtige Leistungsträger abgegeben, die Mannschaft musste sich erstmal wieder finden. Das hat ganz gut geklappt, daher kann man mit dem Abschneiden wirklich zufrieden sein.“

Drei Youngster sind in Winterpause hinzugekommen

Zum dritten Mal habe man sich nun massiv verjüngt, und die Verjüngungskur geht weiter, denn in der Pause haben sich die Youngster Lauen Rasul (FC Kray), Leotrim Kryeziu (ETB) und Julian Gaulke (Union Velbert) dem Verein angeschlossen. „Wir haben die Wechsel nicht forciert, die Jungs wollen im Seniorenbereich Fuß fassen, und ich denke, sie passen gut zu uns“, freut sich Behnke.

Dafür haben Patrick Köllner (Kanada), Eugen Pirogov (Fußballpause) und Da Silva Motondo (FC Kray) den Verein verlassen. Weitere Spieler könnten folgen. „Einige von den Jungs werden von anderen Clubs wuschig gemacht, mal sehen, wie das weiter geht“, ärgert sich der ESC-Coach, der auf eine ebenso ordentliche Rückserie hofft: „Platz sechs oder sieben ist drin, wenn alle gut mitziehen. Aber es kommt eben erneut auch auf einen guten Start an.“