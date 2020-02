Essen: VC Allbau baut mit souveränem Sieg Erfolgsserie aus

So geht das manchmal. Erst will es nicht so recht funktionieren und dann läuft es plötzlich wie geschmiert. Die Volleyball-Damen des VC Allbau setzten sich beim 3:1-Heimsieg gegen Mitaufsteiger BSV Ostbevern beeindruckend souverän durch und liegen nach diesem vierten Erfolg in Folge vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga Nord. Da Schlusslicht VCO Berlin (Nachwuchs Bundesstützpunkt) außer Konkurrenz spielt und nicht auf- oder absteigen kann, ist der drittletzte Rang mit RPB Berlin entscheidend.

„Das war die vielleicht beste Leistung, die wir in dieser Saison gezeigt haben. Die Mädels können stolz auf sich sein“. lobte VCA-Trainer Marcel Werzinger. Sein Team legte gleich los „wie die Feuerwehr“, schwärmte Werzinger. Mit einem guten Aufschlagspiel und einer sicheren Feld- und Blockabwehr sammelten die Gastgeberinnen konzentriert und abgeklärt Punkt für Punkt und konnten sich in den ersten beiden Sätzen gleich absetzen.

Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung

Nur im dritten Abschnitt leisteten sich die „Pottperlen“ einen kleinen Durchhänger. Die 17:11-Führung reichte nicht zum entscheidenden Satzgewinn. Vom vierten Durchgang war der Trainer dann begeistert. Von Satzbeginn an führte sein Team, zogen davon und ließen dem Gegner keine Chance. Das 25:13 dokumentierte die Überlegenheit.

„Das war heute stark, darauf können wir aufbauen. Es war ein weiterer, wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dem aber weitere Schritte folgen müssen.“ Am kommenden Wochenende legten die VCA-Damen eine kurze Verschnaufpause ein, in zwei Wochen spielen sie dann beim Tabellenzweiten BBSC Berlin (22. Februar). Noch insgesamt sieben Spiele stehen auf dem Programm.

So haben sie gespielt

VC Allbau Essen - BSV Ostbevern 3:1.

Sätze: 25:19, 25:16, 23:25, 25:13.

Spielminuten: 93. VCA: Wolter (MVP), Schreiner, Wiedeking, Zwingmann, Aydeniz, Verheyen, Ferger, Lewandowsky, Strube, Adolph, Castiglione.