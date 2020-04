Essen: Wohnbau Moskitos verpflichten Trainer Frank Petrozza

Essen. Essener Oberligist hat in Frank Petrozza einen erfahrenen Coach geholt. Der Kanadier kennt die Liga und hat dort schon erfolgreich gearbeitet.

Die Wohnbau Moskitos haben eine richtungsweisende Entscheidung für die Zukunft verkündet und Frank Petrozza als neuen Trainer vorgestellt. Der 49-Jährige übernimmt zudem das Amt des Sportlichen Leiters und hat einen langfristigen Vertrag beim Essener Eishockey-Oberligisten unterzeichnet.

„Frank Petrozza ist für mich die Idealbesetzung“, sagt Thomas Böttcher, Erster Vorsitzender der Moskitos. In der vergangenen Saison stand Petrozza beim Regionalligisten EG Diez-Limburg Rockets unter Vertrag. Der gebürtige Kanadier kann auch Erfahrung in der Oberliga vorweisen, wo er zwischen 2013 und 2017 beim Herner EV und danach für kurze Zeit beim EV Duisburg an der Bande stand.

Zwei Spielzeiten für die Moskitos auf dem Eis

Zwischen 2009 und 2011 war Petrozza als Spieler für die Moskitos aktiv. Außerdem trainiert er seit sieben Jahren den Essener Skaterhockey-Bundesligisten SHC Rockets, an dessen Vereinsspitze ebenfalls Thomas Böttcher steht. „Ich kenne Frank schon seit vielen Jahren. In dieser Zeit habe ich ihn als charakterlich einwandfreien und kompetenten Trainer kennengelernt, der für seine Aufgabe brennt“, betont Böttcher.

Unter Petrozzas siebenjähriger Amtszeit haben die Rockets alle möglichen nationalen und internationalen Titel geholt. In der vergangenen Spielzeit wurde sie deutscher Meister und gewannen beide Titel im Europacup.