Essen: Zweitligist VC Allbau bindet Leistungsträgerinnen

Essen. Lisa Schreiner und Sandra Ferger hatten maßgeblichen Anteil an dem guten Abschneiden in der Vorsaison. Auch Erfahrung spielte eine große Rolle.

So wie es ausschaut, wird der Volleyball-Zweitligist VC Allbau auch in der kommenden Saison ein schlagkräftiges Team ins Rennen schicken. In Diagonalspielerin Lisa Schreiner und Außenangreiferin Sandra Ferger haben zwei weitere Leistungsträgerinnen für ein weiteres Jahr bei den #pottperlen zugesagt.

Während es für Schreiner die zweite Spielzeit in Essen wird, geht Außenangreiferin Sandra Ferger in Borbeck bereits in ihre sechste Saison. Beide waren maßgeblich am guten Abschneiden in der 2. Bundesliga Nord beteiligt.

Lisa Schreiner zählt auch wegen ihrer Präsenz am Netz zu den Leistungsträgerinnen beim VCA. Foto: Michael Gohl

Enorme Präsenz am Netz

Und das, obwohl Lisa Schreiner als ehemalige Mittelblockerin erstmals auf der Diagonalposition agierte hatte. Zügig hat sich die 30-Jährige dem veränderten Anforderungsprofil angepasst und ihre neue Position von Spiel zu Spiel besser ausgefüllt. „Durch ihre enorme Präsenz am Netz war Lisa schon in ihrer ersten Saison eine Leistungsträgerin“, lobt Trainer Marcel Werzinger.

Außenangreiferin Sandra Ferger gilt beim VC Allbau Essen als „Miss Zuverlässig“. In der Annahme ist die 28-Jährige kaum aus der Ruhe zu bringen und auch für ihre Mitspielerinnen ein wichtiger Rückhalt. Im Angriff profitiert Ferger von ihrer Klasse und Erfahrung im Beachvolleyball. „Egal ob hart oder variabel, sie findet auch bei schwierigen Situationen erfolgreiche Lösungen im Angriff“, so Werzinger.