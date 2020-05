Essener Jugend-Kreismeister stehen nach Saisonende fest

Mit der Ermittlung der Jugend-Kreismeister fand die Saison im Essener Handball für die 88 Nachwuchs-Mannschaften ebenfalls vorzeitig ihren Abschluss. Die Berechnung erfolgte auch nach der vom DHB-Bundesrat beschlossenen Quotienten-Regelung. Kreis-Jugendwart Hans Zilles musste jedoch die vorgesehenen Ehrungen für das bereits abgesagte Final-4-Turnier, das für Mitte Mai vorgehen war, verschieben: „Wir werden die Urkunden und Medaillen den neuen Titelträgern zu gegebener Zeit zukommen lassen.“

DJK Winfried Huttrop kann mit dem starken Nachwuchs optimistisch in die Zukunft schauen. Die A-Jugend verpasste in der Saison mit Rang drei hinter Mülheim-Saarn und der HSG VeRuKa nur knapp den Oberliga-Aufstieg, belohnte sich aber mit der Kreismeisterschaft. Huttrops Jugendwart Benedikt Kaninski war dennoch zufrieden: „Die Mannschaft hat sich spielerisch und menschlich enorm weiterentwickelt. In der nächsten Saison soll der Sprung in die Oberliga gelingen und der Übergang in die Seniorenteams weitergehen.“

Schwarz-Weiß wiederholt Vorjahreserfolg

Mit vier Titeln wiederholte der ETB seinen Erfolg aus dem Vorjahr. Neben der männlichen B- und der gemischten D-Jugend freute sich Jugendwart Matthias Kuth auch über die Titelgewinne des weiblichen B- und D-Nachwuchses: „Als besonders erfolgreich erwies sich dabei die Ausweitung der Kooperation im Bereich der B-Mädchen. Während die B1 Oberliga-Luft schnuppern durfte, wurde die B2 guter Zweiter im Kreis Rhein-Ruhr und damit beste Essener Mannschaft.“

Matthias Kuth, Jugendwart beim ETB Schwarz-Weiss Foto: Michael Gohl

Ohne Punktverlust gegen die Essener Konkurrenz blieb die männliche B-Jugend der Schwarz-Weißen, die ebenfalls im Kreis Rhein-Ruhr spielte.

Entwicklung in den nächsten Jahren fortführen

Matthias Kuth, Mitglied des Verbandsliga-Teams bei den Männern, sieht sich durch die intensive Nachwuchsarbeit des ETB bestätigt: „Wenngleich sich im Jugendbereich natürlich nicht alles um Titel dreht, nehmen wir die Erfolge der vergangenen Jahre gerne an und hoffen, diese Entwicklung weiter fortführen zu können.“

Hans Zilles, in Personalunion auch Jugendwart bei SuS Haarzopf sorgte mit drei Titeln in den jüngeren Jahrgängen der Mädchen für potenziellen Nachwuchs beim Aufbau einer Damenmannschaft: „Unser Ziel ist es, in zwei bis drei Jahren wieder ein Team stellen zu können.“

Die Essener Kreismeister im Überblick

Kreismeister männlich - A-Jugend: DJK Winfried Huttrop, B: ETB Schwarz Weiß, C: MTG Horst;

weiblich - A: SC Phönix; B: ETB Schwarz Weiß II, C: SuS Haarzopf, D: ETB und SuS Haarzopf (Entscheidungsspiel ausgefallen), E: SuS Haarzopf.

Gemischte Teams - D: ETB, E: Tusem.