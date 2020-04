Essener Klubs können planen: Auf- und Absteiger stehen fest

Insolvenz, fehlende Sponsoren, Geisterspiele (im Tischtennis ohnehin Normalität) und was sonst noch derzeit die Schlagzeilen bestimmt: Mit all dem haben die Essener Tischtennis-Vereine und -Spieler in der Coronakrise wenig am Hut. Die Spielzeit 2019/2020 ist für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga inklusive Pokal- und Relegationsspielen mit sofortiger Wirkung beendet. Das haben der DTTB und seine 18 Landesverbände beschlossen.

Damit gibt es immerhin ab sofort Planungssicherheit. Die Tabelle, wie sie zum Zeitpunkt der Aussetzung des Spielbetriebs Mitte März aussah, ist nun auch das Abschluss-Tableau. Die in diesen Abschlusstabellen auf den Auf- und Abstiegsplätzen befindlichen Mannschaften steigen auf bzw. ab. Der DTTB und die Landesverbände entscheiden aber individuell, wie Teams berücksichtigt werden, die sich auf den Relegationsplätzen befinden. Ihre Entscheidungen darüber wollen die beteiligten Verbände kurzfristig einzeln erarbeiten. An den Vorgaben und Terminen der Wettspielordnung zur Planung der Saison 2020/2021 wird zum jetzigen Zeitpunkt festgehalten.

Härtefälle nicht auszuschließen

Härtefälle sind aus Essener Sicht dabei nicht auszuschließen, aber der WTTV hat schon signalisiert, die für diese Saison geplante Strukturreform mit einem vermehrten Abstieg um ein Jahr aussetzen zu wollen. Die Ungewissheit kommt besonders im Kreis Essen zur Unzeit, weil bei der für den 2. Juni geplanten Jahreshauptversammlung gleich vier Positionen im Vorstand neu zu besetzen sind. Einen Kandidaten gibt es bislang nur für den Schulsport-Beauftragten. Völlig offen ist dagegen, wer die Nachfolge des scheidenden Kreisvorsitzenden Daniel Schumann (umzugsbedingt), des nicht mehr kandidierenden Spartenleiters Horst Hartwig sowie des Breitensport-Beauftragten Reiner Forstmann antreten könnte.

Mit Aufrufen an alle Vereine, in dieser Situation geeignete Mitarbeiter für den sich abzeichnenden personellen Engpass zu melden, wird es wohl nicht getan sein. Die aktuellen Schwierigkeiten, direkte Kontakte mit möglichen Kandidaten zu knüpfen, erschweren die Lösung des Problems zusätzlich. Wegen der Coronakrise warten derzeit auch die schon weit fortgeschrittenen Gespräche über die angestrebte Fusion von zwei Vereinen auf Fortschritte.

Fusion zwischen SV Moltkeplatz und DJK Franz-Sales-Haus

Es ist ja längst kein Geheimnis mehr, dass es dabei auch um die Zukunft des mit Abstand erfolgreichsten Essener Tischtennis-Vereins, der Sportvereinigung Moltkeplatz, geht. „Nach dem einstimmigen Votum der Mitglieder für ein Zusammengehen mit DJK Franz-Sales-Haus ist der Schritt wohl nur noch eine Formsache“, verdeutlich Ralf Matreitz als SVM-Abteilungsleiter die weitere Vorgehensweise.

Von seinem ursprünglichen Plan, mit dem Nachbarn eine Spielgemeinschaft zu bilden und damit wenigstens den traditionellen Namen zu retten, muss er sich aber wohl verabschieden, weil diese innerhalb des WTTV nicht erlaubt sind. Für die expandierende DJK „geht es nicht darum, dass ein starker Verein sich den schwächeren einverleibt, sondern beide Seiten davon profitieren“, stellt Tobias Papies klar, warum auch er dem Plan positiv gegenübersteht.

Szene im Südost-Viertel verändert sich

Die aktuelle Lage, derzeit nicht in Versammlungen aller betroffenen Vereine die Fusion bis zum 30. Juni auch juristisch „in trockene Tücher“ zu bringen, steht dem Übertritt der Abteilung des Post/Telekom-SV zum ESV Grün-Weiß ebenfalls noch im Wege. Wenn alles wie vorgesehen klappt, würde sich damit die Tischtennis-Szene im Südost-Viertel grundlegend verändern.