Essenerin Carolin Raschdorf spielt bei Hallen-EM der U14

Essen. Essenerin Carolin Raschdorf ist in ihrem Jahrgang Nummer eins in Deutschland. Sie hat mit ihrem Team Finalrunde beim Europe Winter Cup erreicht.

Carolin Raschdorf, die vom Etuf zum TC Bredeney gewechselt ist, steht mit dem deutschen U14-Team in der Finalrunde des Tennis Europe Winter Cup (20.-22. Februar). Die von Dinah Pfizenmaier betreuten Juniorinnen setzten sich in der Besetzung Carolin Raschdorf, Josy Daems (Nordhorn) und Anna Linn Puls (SW Bonn) im tschechischen Rakovnik in der Qualifikation mit jeweils 3:0 gegen Dänemark und die Schweiz durch. Gegen Ausrichter Tschechien unterlag das deutsche Trio 1:2.

Raschdorf, Nummer eins der DTB-Rangliste (Jg. 2006), gewann ihre Spiele im Einzel und Doppel. Im Februar werden traditionsgemäß die Tennis Europe Winter Cups (Hallen-EM der Jugend) ausgetragen. Der Deutsche Tennis Bundes schickte in diesem Jahr vier Team ins Rennen, das mit einer Qualifikationsrunde beginnt.