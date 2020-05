ETB Miners: Neuer Trainer soll Schwarz-Weiß nach oben führen

Basketball-Zweitregionalligist ETB Wohnbau Miners hat einen neuen Headcoach: Dragan Torbica kommt mit reichlich Deutschland-Erfahrung aus Serbien nach Essen und soll dort – mit einem 1+1-Vertrag ausgestattet – nicht nur die erste Mannschaft sofort wieder in die Erste Regionalliga führen, sondern auch perspektivisch die schwarz-weiße Jugend entwickeln.

„Dragan denkt 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche an Basketball“, freut sich Dieter Homscheidt, 1. Vorsitzender und Geschäftsführer des ETB, auf die Zusammenarbeit. „Genau nach dieser Person haben wir gesucht und Dank des Netzwerks von Raphael Wilder (Sportlicher Leiter, Anmerkung der Redaktion) in ihm gefunden.“ Wilder weiß diese Charakterbeschreibung mit einer kleinen Anekdote zu untermauern.

Torbicas Bitte in den Vertragsverhandlungen: Mehr Trainingszeit

Nach intensiven Gesprächen, die letztlich in ein Angebot an den 51-jährigen Serben mündeten, habe sich Torbica noch mit einer Bitte an ihn gewandt.

„Und ich dachte schon, dass er nachverhandeln will“, lacht Wilder. „Aber nein, er hat mich nur gefragt, ob er mit der Mannschaft nicht vier- oder fünfmal in der Woche trainieren könne, statt nur dreimal.“ Eine Bitte, die Raphael Wilder abschlagen musste, „die Jungs arbeiten noch nebenher, wir haben praktisch keine Profis im Team, das reicht auch für die Zweite Regionalliga.“

Eine Bitte, die aber zeige, wie sehr Dragan Torbica Basketball lebt. „Und er kann ja noch Individualtraining anbieten. Ich bin mir sicher, dass er das tun wird.“

Wurzeln in Serbien, Stationen in Iserlohn und Osnabrück

Torbicas Basketball-Laufbahn begann in Serbien, wo er mit 19 Jahren in der zweiten jugoslawischen Liga debütierte und bis 2008 als Spieler und Trainer aktiv war. Zur Saison 2008/09 trat er sein erstes Engagement in Deutschland bei den Iserlohn Kangaroos an, die er auf den dritten Platz der Ersten Regionalliga West führte.

Nach Stationen in Osnabrück (Pro A) und wieder in Serbien kehrte er zur Saison 2014/15 nach Iserlohn zurück und stand Matthias Grothe als Assistenztrainer zur Seite. 2017/18 führte er die Kangaroos als Cheftrainer ins Playoff Halbfinale der Pro B.

Seine Zeit als Cheftrainer in Iserlohn endete zum Jahresanfang 2019, seine Aufgaben im Jugendbereich beendete er im Juli 2019.

Enge Zusammenarbeit mit Raphael Wilder als Schlüssel

„Das Angebot bei den Miners ist eine tolle Herausforderung und Chance für mich, etwas Besonderes aufzubauen“, so der Dragan Torbica. „Ein Schlüssel wird eine enge Zusammenarbeit mit Raphael Wilder, aber wir verfolgen ohnehin eine ähnliche Basketballphilosophie und das gleiche Ziel.“ Das lautet: Gewinnen. Wilder jedenfalls ist begeistert ob seines Trainercoups.

„Ich kenne Dragan seit Jahren als Coach und habe seine Laufbahn in Iserlohn verfolgt. Er ist ein ausgezeichneter Basketballfachmann und kennt die deutschen Verhältnisse sehr gut.“ Und weiter: „Ich bin davon überzeugt, dass man in Essen schon schnell Erfolge mit seinem Namen verbinden wird. Für den ETB ist er ein Glücksfall. Dragan wird hoffentlich die Chance haben, auch mit seiner Jugendarbeit hier langfristig etwas zu bewegen.“