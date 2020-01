ETB Miners reicht auch ordentliche Leistung nicht zum Sieg

Das war knapp! Doch knapp daneben ist auch vorbei. Basketball-Erstregionalligist ETB Wohnbau Miners unterlag in der Helmholtz-Halle dem Play-off-Kandidaten BG Hagen mit 71:75 (33:37), aber für eine ordentliche Leistung können sich die Essener nichts kaufen. Eine Niederlage sind sie jetzt noch vom Abstieg entfernt, auf den sich die Miners seit Wochen und Monaten vorbereiten können.

Es zähle die Entwicklung eines jeden einzelnen, so Interimsheadcoach Björn Barchmann vor der Partie, wohlwissend, dass es um nichts anderes mehr geht. Und nimmt man allein dies als Zielsetzung, so hat der ETB tatsächlich ein Schrittchen nach vorn gemacht. Gerade in der Defensive überzeugten die Gastgeber über weite Strecken der Partie, Hagen - im Kampf um die Play-offs um jeden Sieg verlegen - tat sich schwer.

Nach zehn Minuten sogar vorn gelegen

Nach den ersten zehn Minuten lagen die Miners sogar vorn (23:20), weil sich zu einer cleveren wie bissigen Abwehr auch noch eine starke Trefferquote gesellte. 50 Prozent aller Versuche fanden ihr Ziel. Dass das Zielwasser irgendwann aufgebraucht sein würde, war zu erwarten. Weil aber gerade die Quote von „Downtown“ einbrechen sollte (auf schwache 19 Prozent), durfte der Gegner am Ende doch noch jubeln. Daran konnte auch ein Chris Alexander nichts ändern, der mit 32 Punkten, sechs Rebounds, fünf Assists und fünf Steals erneut überragte.

Radwan Bakkali von den ETB Wohnbau Miners im Angriff gegen Jonas Schlink von BG Hagen. Foto: Michael Gohl

Die BG hatte sich zwar nie nennenswert absetzen können (der ETB ging drei Minuten vor Schluss sogar in Führung, 64:63), letztlich war aber die Konstanz der Gäste über 40 Minuten spielentscheidend. Beispiel: Die Miners leisteten sich gleich 19 Turnover.

Schlechte Entscheidungen im Angriff kosten Sieg

Die Saison ist erledigt. Und so durfte sich Co-Trainer Dhnesch Kubendrarajah, der das Coaching von Björn Barchmann für den Rest der Saison übernommen hat, in seinem Resümee auf die positiven Aspekte dieses Abends konzentrieren, und das war eben die Defensivleistung: „Am Ende haben uns zwei, drei schlechte Entscheidungen im Angriff den Sieg gekostet. Wir müssen in der Offensive zuverlässiger werden.“

Die kommenden Aufgaben werden allerdings nicht leichter, zumal ein erneuter Umbruch bereits jetzt seine Schatten vorauswirft: Nach Yannick Tauch hat auch Noah Westerhaus die Freigabe vom ETB erhalten, Jari Beckmann muss sich nach seiner langwierigen Fußverletzung nun doch noch einer Operation unterziehen. Der Kader ist nun also noch kleiner: Zur Rotation gehörten gegen Hagen nur acht Spieler - fünf von ihnen trugen sich mit Punkten in die Statistik ein.

ETB - BG Hagen 71:75 (33:37).

ETB: Alexander (32), Bakkali (22), Moukas (7), Michael Möbes (6), Isanza (4), Hamad, Broer, Plescher.

Die Viertel: 23:20, 10:17, 19:19, 19:19.