ETB Miners stehen vor der härtesten Prüfung

Die ETB Wohnbau Miners stehen seit dem vergangenen Samstag als Absteiger in die Zweite Basketball-Regionalliga fest. Der ehemalige Pro A-Ligist mit – zeitweise zumindest – kolportierten Aufstiegsambitionen ist damit in den Tiefen der Versenkung verschwunden, die der ETB schon mit dem Absturz der Baskets in die Erste Regionalliga erreicht hatte. Beim Kader hat sie bereits eingesetzt: Yannick Tauch durfte schon vor einigen Wochen gehen, zuletzt auch Noah Westerhaus. Jari Beckmann, praktisch die gesamte Saison verletzt, unterzieht sich doch einer Operation (Fuß).

Dass ein Chris Alexander den Gang in die Zweite Regionalliga mit antritt, muss stark bezweifelt werden. Verbundenheit hin oder her. Und so bleibt kaum mehr als der eigene Nachwuchs, der sich in der Zweiten Regionalliga stabilisieren muss. Konsolidieren. Stabilisieren. Aufgaben, an denen der ETB in den vergangenen Jahren gescheitert ist. Zuerst in der Pro B. Jetzt auch in der Ersten Regionalliga. Man darf den Miners zu Gute halten: Die Zeit der Vorbereitung nach der Insolvenz der Wohnbau Baskets war kurz, eine Organisation lässt sich nicht von heute auf morgen auf Trümmern aufbauen.

Trainerin Romaris war ein fehlgeschlagenes Abenteuer

Und: Das Verletzungspech hielt treu zu Schwarz-Weiß – beides Gründe, die auch Björn Barchmann bei einer ersten Ursachenforschung für diese missratene Saison aufführt. Und auch wenn Trainerin Iria Romaris mit diesen Gegebenheiten zu kämpfen hatte, so muss diese Personalie als fehlgeschlagenes Abenteuer verbucht werden. Und die Miners reagierten zu spät auf die Fehlentwicklung. Hatten zuvor bereits den als Leistungsträger verpflichteten AJ Basi quasi geopfert.

Die Mannschaft – ohne Selbstvertrauen. Bereits im Sog nach unten gefangen. Und nun? Das Ergebnis stand schon lange fest – alle, die eines Beweises bedurften, halten ihn eben seit vergangenem Samstag und der Niederlage gegen Wulfen in den Händen. Abstieg! Und so gehört sie fast schon zur Tradition eines jeden Saisonendes – die Frage: „Und nun?“ Zunächst einmal gilt es für die Miners, diese schmerzliche Spielzeit anständig zu Ende zu bringen.

Zwei Heimspiele gegen Dorsten und Grevenbroich

Björn Barchmann, Sportlicher Leiter der Essener, lässt daran keinen Zweifel: „Diese verbleibenden Spieltage sind die Basis für die neue Saison. Wir wollen in dieser Zeit unsere jungen Spieler weiter fördern und entwickeln. Und vielleicht noch ein, zwei Spiele gewinnen. Das traue ich uns zu.“ Doch dann wird sie wieder über den ETB hereinbrechen – eine Zeit des Umbruchs. „Wir müssen uns neu aufstellen“, so Barchmann gegenüber dieser Redaktion, „beginnend auf der Trainerposition“. Hier ist der ETB weiter auf der Suche, Barchmanns Aussage lässt vermuten, dass sich das Personalkarussell auch auf administrativer Ebene drehen könnte.

An diesem Samstag sind die Miners zu Gast in Köln, es ist das Duell des Spitzenreiters gegen den abgeschlagenen Letzten des Tableaus. Coach Dhnesch Kubendrarajah spricht von der „härtesten Prüfung in der verbleibenden Saison“. Und weiter: „In jedem Fall ist es eine gute Gelegenheit, unsere Spieler mit Spielpraxis zu entwickeln und Dinge auszuprobieren.“ Er sieht die Partie in der Domstadt auch als Vorbereitung auf die Duelle gegen Dorsten und Grevenbroich – zwei Heimspiele, „die wir erfolgreich gestalten können und wollen“. Der Fokus liegt weiter auf der Offense, hier präsentierte sich der ETB zuletzt immer noch zu wenig konstant.