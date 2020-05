ETB Miners verpflichten erfahrenen Center für Aufstiegskampf

Das nächste Mosaiksteinchen ist gesetzt, das Bild soll am Ende einen Miners-Kader zeigen, der den direkten Wiederaufstieg in die Erste Regionalliga schaffen soll. Besser noch: schaffen wird. Basketball-Zweitregionalligist ETB hat sich die Dienste von Nino Janoschek gesichert. Der 2,03-m-Hüne wechselt von den Elephants Grevenbroich nach Essen und soll hier unter den Körben für Lufthoheit sorgen.

Für 6,9 Punkte und fünf Rebounds zeichnete Janoschek in Grevenbroich im Schnitt verantwortlich. Das mag keine überragende Quote sein, diese Einschätzung bedarf aber einer Korrektur, bedenkt man, dass sich das Spiel der Elefanten vor allem über die Guards entwickeln sollte. In Essen freut man sich jedenfalls, dass der Wechsel über die Bühne gehen konnte.

Teamerfolg steht an erster Stelle

„Mit Nino bekommen wir einen weiteren gestandenen Center, der sehr viel Erfahrung auch in höheren Ligen hat“, so Raphael Wilder, Sportlicher Leiter der Miners, über seinen ehemaligen Spieler aus Schalker Zeiten. „Bei ihm wie bei allen anderen steht der Teamerfolg an erster Stelle. Ich bin sehr froh, dass Nino bei uns in Essen, wo ihn noch viele kennen, unterschrieben hat.“

In der Tat ist Nino Janoschek kein Unbekannter. Aus Herten kommend ging der heute 32-Jährige bereits in der Saison 2007/08 für den ETB auf Korbjagd und stieg in einer vielumjubelten Saison unter Trainer Igor Krizanovic in die ProA auf. In den folgenden Jahren war Janoschek durchweg bei Dorsten, Wulfen, Schalke Düsseldorf und schlussendlich Grevenbroich in der 1. Regionalliga und ProB aktiv.

Gute Erinnerungen an gemeinsame Zeiten

„Die Entscheidung, nach Essen zu wechseln und noch einmal gemeinsam mit Raffi zu arbeiten, ist mir leicht gefallen. Ich kenne Raffi viele Jahre und habe sehr gute Erinnerungen an die gemeinsame Zeit bei Schalke 04“, so Janoschek über den Sportlichen Leiter Raphael Wilder. „Hinzu kommt, dass ich bereits im Aufstiegsjahr 2007/2008 ein Teil der Essener Mannschaft war und mich sehr wohl gefühlt habe – damals unter Igor. Ich erinnere mich gerne.“

Essener Zweitliga-Basketball vor ausverkauftem Haus am „Hallo“, an diesem Mosaik werden die Miners wohl allerdings noch eine Weile basteln müssen.