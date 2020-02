ETB müht sich zum 1:0-Arbeitssieg über Nettetal

ETB Schwarz Weiß – Union Nettetal 1:0 (0:0)

ETB: Haller, N. Wolters, Voß, Riebling, Walkenbach, Fechner, Pöhlker, Tsourakis, Mumcu, Fakhro, R. Wolters (68. Kray).

Tor: Kray (73.)

Zuschauer: 220.



ETB-Vereinsikone Heinz Hofer hat sicherlich schon rauschendere Geburtstage erlebt als diesen 82. Aber immerhin überreichte ihm die Mannschaft am Ende des Nachholspiels gegen Union Nettetal die gewünschten drei Punkte – auch wenn die Verpackung zu wünschen übrig ließ. Ein Unentschieden beim abgeschlagenen Schlusslicht in Niederwenigern, nun ein 1:0-Arbeitssieg gegen den Vorletzten Nettetal – der ETB 2020 kommt nur schwer in die Gänge.

Torwart Gröger über Nacht erkrankt

Und musste vor dem Spiel noch eine schlechte Nachricht verdauen: Kai Gröger hatte über Nacht eine Mandelentzündung ereilt, sodass Fabrice Haller für ihn ins Tor rückte. Dennoch hat der Ausfall der Nummer eins nichts damit zu tun, dass die Partie am Uhlenkrug äußerst zerfahren begann und sich Torchancen auf Seiten der Gastgeber eher durch die Windlotterie ergaben. Konstruktiv wurde es meist, wenn sich der genesene Athanasios Tsourakis dem gegnerischen Strafraum näherte. Sein Schuss aus 20 Metern nach 18 Minuten war aber eine lösbare Aufwärmübung für Union-Keeper Robin Krahnen. Da musste sich Gegenüber Haller bei einem 22-Meter-Schuss von Niklas Thobrock (25.) schon mehr strecken.

Rieblings Kopfball traf nur den Pfosten

Dennoch lagen die Spielanteile mit zunehmender Spielzeit mehr auf Seiten der Schwarz Weißen. Und es wurde auch mal schön kombiniert: Bei einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen Ferhat Mumcu – der einige gefährliche Ecken schlug – und Malek Fakhro verfehlte der Kopfball des ETB-Stürmers den langen Pfosten nur um wenige Zentimeter (28.). Noch genauer zielte Abwehrspieler Robin Riebling nach 32 Minuten bei einer Ecke, sein Kopfball traf voll den Pfosten.

„Nach dem Wechsel mit dem Rückenwind wollten wir mit mehr Dampf agieren, das ist uns auch nicht so gelungen“, bekannte ETB-Trainer Ralf vom Dorp anschließend seine nicht ganz umgesetzte Pausendevise. Der an diesem Nachmittag unglückliche Fakhro im Abschluss hatte nach Balleroberung den Torwart schon umspielt, traf aber im Fallen nur das Seitennetz (65.). Acht Minuten später folgte dann Hofers Überraschungsgeschenk: Unions Torwart klärte im Herausstürzen gegen Tsourakis, der Nachschuss von Fakhro wurde auf der Linie von einem Nettetaler Abwehrspieler abprallen gelassen, direkt vor die Füße des eingewechselten Julian Kray, der „mit Schmackes“ ins Eck vollendete: 1:0.

Nächste Woche kommt Schonnebeck

In der Schluss-Viertelstunde bekamen die Gastgeber endlich ihre Räume, die sie sich schon zu Anfang erhofft hatten, aber sie machten zu wenig daraus. Zweimal Kray hätte das Ergebnis noch höher schrauben können, aber eigentlich hatte es das Spiel auch nicht verdient. „ETB war um das eine Tor besser“, traf die Analyse von Gästetrainer Andreas Schwan wohl den Kern. Scheint so, als ginge Nettetal nach zweijährigem Gastspiel mit ihm als Coach den Weg zurück in die Landesliga, was ja auch nicht selbstverständlich ist.

Der ETB kann sich bei nunmehr 30 Punkten den Abstiegskampf wohl aus der Ferne ansehen. „Wir müssen uns für die drei Punkte jetzt nicht entschuldigen, auch wenn wir spielerisch einiges schuldig geblieben sind“, so vom Dorp und ergänzte, mit Blick auf das nächste Derby-Wochenende: „Gegen Schonnebeck werden wir uns deutlich steigern müssen, aber da sehen wir sicherlich was anderes.“ Wenn das mal kein Versprechen ist.