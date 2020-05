FC Kray holt erfahrenen Torjäger mit RWE-Vergangenheit

Fußball-Oberligist FC Kray hat Stürmer Emrah Uzun (32) vom Westfalenligisten DJK TuS Hordel verpflichtet. Der Neuzugang hat in seiner Laufbahn stets höherklassig gespielt und bringt reichlich Erfahrung mit.

„Mit Emrah konnten wir einen echten Torjäger verpflichten, der dem Team sicher weiterhelfen wird. Seine sportliche Vita spricht für sich“, sagt Krays Sportlicher Leiter Mario Salogga. Uzun wurde in der Jugend beim FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen ausgebildet, , ehe er zur Saison 2009/2010 zu den Sportfreunden Siegen wechselte.

Mit Uerdingen im Aufstiegskampf gegen Kray gescheitert

Von dort aus zog es ihn zum KFC Uerdingen, für den er insgesamt fünf Spielzeiten auflief und dabei 47 Treffer erzielte. Emrah Uzun gehörte auch zur Uerdinger Mannschaft, gegen die der FC Kray im Jahr 2012 sensationell den ersten Regionalliga-Aufstieg schaffte.

Nach seiner Zeit beim KFC zog es den gebürtigen Gelsenkirchener in die Türkei, wo er in den vergangenen vier Spielzeiten in der 3. Türkischen Liga auflief. In seinem ersten Jahr wurde er dort mit 18 Treffern Torschützenkönig der Liga. Seit Anfang 2020 ist Uzun wieder zurück in Deutschland, wo er sich dem TuS Hordel anschloss, für den er allerdings aufgrund der aktuellen Situation nur eine Partie absolvierte.

Karriereende in Essen durchaus möglich

„Nach den ersten Gesprächen, die allesamt sehr positiv verlaufen sind, ist mir die Entscheidung, zum FC Kray zu wechseln, leicht gefallen. Außerdem reizt mich die Oberliga-Niederrhein“, kommentiert Emrah Uzun. „Wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, werde ich irgendwann auch meine Karriere in Essen beenden.“

Innenverteidiger Patryk Niedzicki (24), der sich gleich zu Saisonbeginn das Kreuzband gerissen hatte, wechselt zum Bezirksliga-Aufsteiger Rhenania Bottrop.