FC Kray verpflichtet Youngster aus Oberhausen für Defensive

Fußball-Oberligist FC Kray meldet einen weiteren Neuzugang. Abwehrspieler Max Fleer (18) von Rot-Weiß Oberhausen wird ab der neuen Spielzeit das Krayer Trikot tragen. „Ich habe nur Gutes über den FC Kray gehört. Schon in den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt“, kommentiert der Youngster seine Entscheidung.

In der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet, wurde der talentierte Fußballer in der Saison 2017/2018 mit der U17 des BVB Deutscher Meister, danach wechselte er nach Oberhausen. Insgesamt absolvierte Max Fleer 51 Partien in der Jugend-Bundesliga und wird ab dem Sommer seine ersten Schritte im Seniorenbereich machen.

Ein guter Fußballer für die rechte Seite

„Max ist ein sympathischer Junge; ein guter Fußballer, der bei uns für die rechte Seite eingeplant ist. Er ist der erste Deutsche Meister beim FC Kray“, sagt Krays Sportlicher Leiter Mario Salogga.

Max Fleer ist nach Ozan Simsek (Concordia Wiemelhausen), Christian Büttner (Adler Union Frintrop), Sertac Tepe (Katernberg 19), Nusret Miyameydi (TuS Sinsen), Lucas Goy (VfL Bochum U19), Emrah Uzun (DJK TuS Hordel) und Mohammed Said (eigene U19) der achte Sommer-Zugang.

Den Verein verlassen Yassine Bouchama, Duc Anh Nhu Nguyen (beide SV Straelen), Philipp Schmidt (SSVg Velbert II), Kevin Barra (Schonnebeck), Nils und Robin Köhler (beide VfB Frohnhausen,) Patryk Niedzicki (Rhenania Bottrop), Stefan Jaschin und Dasilva Mavinga Matondo (beide Ziel unbekannt).