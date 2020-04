FC Kray verstärkt sich mit Offensivspieler Nusret Miyanyedi

Essen. Während noch nicht klar ist, was mit der laufenden Saison passiert, richtet Oberligist FC Kray den Blick nach vorne und legt personell nach.

Mit dem 19-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Nusret Miyanyedi kann der Oberligist FC Kray eine weitere Neuverpflichtung für die kommende Saison vermelden.

Miyanyedi, der von der U11 bis zur U19 bei Rot-Weiss Essen spielte und danach zur U19 des KFC Uerdingen wechselte, kommt von Westfalenligist TuS Nordvesta Sinsen, für den er in der laufenden Saison vier Treffer erzielen konnte, in die KrayArena.

Miyanyedi möchte sich in Kray entwickeln

„Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel nach Kray geklappt hat. Der FC Kray ist ein ambitionierter und leistungsorientierter Verein. Der Wechsel soll mir bei meiner persönlichen Entwicklung weiter helfen und meine maximale Leistung erfordern. Ich möchte immer weiter nach oben. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam mit der Mannschaft, eine erfolgreiche Saison zu spielen, in der wir möglichst weit oben angreifen wollen“, so Nusret Miyanyedi nach seiner Vertragsunterschrift.

Auch Mario Salogga, Sportlicher Leiter des FC Kray, zeigte sich erfreut über die Verpflichtung: „Nusret ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der sehr torgefährlich ist. In der letzten Saison erzielte er in 18 Spielen für den KFC Uerdingen 30 Tore. Leider konnte er in dieser Saison nur acht Spiele in der Westfalenliga machen, erzielte dort aber immerhin vier Tore im ersten Seniorenjahr für Nordvesta Sinsen. Ich bin sicher, dass er unser Team verstärken wird.“.