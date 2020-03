Frintroper Arbeitssieg gegen Kellerkind Barmer TV

Mit einem knappen 81:76-Heimerfolg gegen den in Abstiegsgefahr schwebenden Barmer TV verteidigt die DJK Adler Union Frintrop die Tabellenführung in der 2. Basketball-Regionalliga. Im Meisterschaftsrennen stehen mit den Partien gegen die einen Sieg schlechter platzierten Telekom Bonn 2 und die Erftbaskets aus Bad Münstereifel die Wochen der Wahrheit an.

Aller Warnungen von Coach Tobias Stadtmann zum Trotz schienen die Adler Union-Korbjäger zu Beginn der Partie bereits gedanklich beim WBV-Pokal-Halbfinale zu sein. Immer wieder ließen sie sich von den flinken Barmer Spielmachern schlagen, die Center Daniel Walter ins Spiel brachten, der für die Essener in der gesamten Partie nicht zu kontrollieren war und insgesamt 29 Punkte markierte.

Barmens Center kaum zu bremsen

Die Offensive der Frintroper rollte aber trotz des Ausfalls von Spielgestalter Tim Doll rund, so dass die Gastgeber nur mit einem knappen 37:40-Rückstand in die Pause gingen. Die Essener Basketballer stellten wie schon in der Vorwoche in Kamp-Lintfort auf Zonenverteidigung um und fuhren hiermit wieder gut. Der Angriffsdruck der Wuppertaler erlahmte, lediglich Saou blieb von außen gefährlich. Barmens Topscorer Daniel Walter bekamen die Essener dafür immer besser in Griff.

Beim zwischenzeitlichen 57:56 war der Kampfgeist der Adler Union dann endgültig erwacht. In der Mann-gegen-Mannverteidigung brachten sie nun Energie und Körper in die Partie, doch blieben die Gäste immer dran, und ein glücklicher Dreier von Neitzel fünf Minuten vor dem Ende sorgte sogar noch einmal für eine 69:64-Gästeführung.

Ständige Führungswechsel

Zwei Körbe vom energiegeladenen Joe Jawish sowie ein erfolgreicher Spungwurf von Patrik Paschke gepaart mit knüppelharter Defense drehten drei Minuten vor Ende das Blatt. Adler Union war mit 70:69 in Front. Jetzt waren für die DJK Paschke und Klotz am Drücker und sicherten mit elf weiteren Punkten den 81:76-Sieg, auch wenn Walter und Sauo sich für den BTV weiter gegen die Niederlage stemmten.

Frintroper wollen erfolgreiches Saisonende

Coach Stadtmann war nach dem Spiel erleichtert: „Respekt an Barmen, die mit hohem Einsatz und wenig Fehlern hier ihre Chance gesucht haben. Mit dem WBV-Pokal-Halbfinale und den zwei Spielen gegen die Mitbewerber können wir uns nun für eine erfolgreiche Saison auch belohnen. Entsprechenden Einsatz erwarte ich von den Jungs in den folgenden Trainingswochen.“

Adler Union Frintrop: Paschke (22), Klotz (13), Kern (17), Kopietz (7), Tschirner (1), Bartels (7), Schröder (6), Jawish (6), Stadtmann, Miranda Martinez, Kostusiak (2)

Die Viertel: 20:20, 17:20, 17:16, 27:20