Essen. Sowohl die U19 als auch die U17 überwintern auf dem zehnten Platz, einige Punkte entfernt vom sicheren Klassenerhalt in der Niederrheinliga.

Für ETB-Jugend steht die Nummer zwei in Essen auf dem Spiel

Wer die Mannschaften des ETB Schwarz-Weiß Esssen vor dem Rückrundenstart in der Tabelle sucht, wird im Mittelfeld fündig. Oberliga-Team, U19 und U17 überwinterten allesamt auf dem zehnten Platz. Doch während sich die Senioren damit im Soll sehen, hält sich die Zufriedenheit in der Nachwuchsabteilung in Grenzen. Beim derzeitigen Stand müssten sich die A- und B-Junioren nach der Hauptrunde nämlich in der Qualifikationsrunde behaupten - und Gefahr laufen, aus der Niederrheinliga abzusteigen und den Status als Nummer zwei der Stadt im Jugendbereich zu verlieren.

„Der Gang in die Quali-Runde wäre schade und unnötig, aber kein Weltuntergang“, sagt U19-Trainer Hakan Yalcinkaya, dessen Team schon im Vorjahr eine Ehrenrunde drehte. Damit sich dieses Szenario nicht wiederholt, müsste der ETB einen Rückstand von fünf Punkten auf die ersten sechs Plätze in der am übernächsten Sonntag mit einem Gastspiel beim TSV Meerbusch startenden Restserie aufholen. Der Coach bläst zur Attacke: „Angesichts unserer Qualität müssen die Top Sechs nach wie vor unser Anspruch sein. Dafür müssen wir uns steigern - und das habe ich den Jungs auch klar gemacht“, betont Yalcinkaya.

2:1-Sieg im Stadtpokal über RWE

Dass Potenzial vorhanden ist, bewiesen die Schwarz-Weißen unter anderem beim 2:1-Sieg gegen RWE im Stadtpokal. Doch in der Liga blamierten sie sich etwa zu Hause gegen Aufsteiger VfB Homberg und kassierten im Herbst vier Pleiten in Serie. Hohe Fehlerquote, schwache Chancenausbeute - mangelnde Reife war oft das Hauptmanko im Spiel der Essener. Um dem entgegenzuwirken, testeten die Schwarz-Weiß hauptsächlich gegen Senioren. Mitunter besiegten sie Bezirksliga-Spitzenreiter BG Überruhr deutlich (5:1). Auch gegen die Landesligisten ESC Rellinghausen (3:2) und BW Mintard (2:2) erzielte der ETB achtbare Resultate.

Dazu haben die Essener Mertcan Aldeniz (FSV Duisburg), Jaison Togbedji sowie Ravi Vijinthan (beide Arm. Klosterhardt) verpflichtet und mit Mohammed Aaross und Alkan Celik zwei bislang gesperrte Talente hinzugewonnen. Die U17 verzichtete derweil auf Transfers - obwohl es lose Anfragen gegeben habe, erzählt Trainer David Steuke. „Aber am Ende haben wir uns dazu entschieden, nichts zu machen. Auch, um den Jungs zu zeigen, dass wir ihnen vertrauen.“

Katastrophen-Start ist eine Hypothek

Und zuletzt lief es ja auch bei den B-Junioren. Vier Siege feierten sie in den letzten sechs Partien vor der Pause. Eigentlich die Bilanz eines Top-Teams. Der direkte Klassenerhalt ist trotzdem sieben Punkte entfernt, denn an den ersten sieben Spieltagen langte es für nicht mehr als einen jämmerlichen Zähler. Für Steuke ist der Katastrophen-Start eine Hypothek, „an der wir die ganze Saison über zu knabbern haben werden. Umso besser müssen wir in die Rückserie starten.“

Jene beginnt für die Essener am 9. Februar gegen Hamborn 07. Zuvor ist der ETB am Sonntag im Niederrheinpokal gegen Fortuna Düsseldorf gefordert (11 Uhr). Und dann? „Das Ziel des ETB muss es einfach sein, dauerhaft in der Niederrheinliga zu spielen“, betont der Coach. „Daher ist ein Quali-Platz das Minimalziel.“