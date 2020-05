Fußballer Soufian Rami hat das Puzzeln für sich entdeckt

Essen. Beim Online-Sporttalk der Jungen Union Essen berichten Radprofi Zwiehoff, Boxer Vößing und Fußballer Rami über den Sportalltag in Corona-Zeiten.

Den Zeitpunkt für ihre dritte Online-Talkrunde hätte die Junge Union Essen kaum besser wählen können. Am Abend nachdem vor allem in NRW Lockerungen, die auch den Sport betreffen, die Schlagzeilen bestimmten, berichteten drei Sportler den Jungpolitikern von ihrem Alltag in der Corona-Krise. Wenngleich der Sport bald die ersten Schritte aus seiner Zwangspause unternehmen soll, verfallen Radprofi Ben Zwiehoff (26), Boxer Tim Vößing (21) und Fußballer Soufian Rami (28) noch nicht in Euphorie.

Denn vom organisierten Wettkampfsport ist auch das Essener Trio noch weit entfernt. „Ich habe keine große Hoffnung, dass in Deutschland in diesem Jahr überhaupt noch etwas stattfinden wird“, sagt Zwiehoff. Schließlich stünden bei einem Radrennen 250 Personen aus aller Herren Ländern am Start. Dazu Betreuer und Physiotherapeuten. „Die Gefahr erachte ich noch als viel zu hoch, auch wenn ich wieder loslegen will“, gesteht der Mountainbiker aus Steele.

Auch beim Boxen kommt man sich zu nahe: Tim Vößing (links) bei seinem Profidebüt bei „King of the Ring" im September 2019 in der Grugahalle. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Im Gegensatz dazu stehen sich beim Boxen nur zwei Sportler gegenüber. „Aber man kommt sich doch schon sehr nahe“, weiß Tim Vößing. Seinen deutschen Juniorenmeistertitel im Cruisergewicht ergatterte der 21-Jährige im März bereits vor leeren Rängen. Er hatte sich vor allem auf einen Boxkampf im Stadion Essen Anfang Juni gefreut.

Die Fußballer sind über 90 Prozentfür Abbruch

Die Amateurfußballer warten noch immer darauf, dass die aktuelle Saison offiziell für beendet erklärt wird. Über 90 Prozent aller Vereine im Fußballverband Niederrhein haben sich dafür ausgesprochen. „Beim Fußball ist man immer jemandem nahe, egal, ob beim Spiel oder in der Kabine“, betont Soufian Rami, Mittelfeldspieler beim Oberligisten FC Kray. Aber in Sachen Training können wohl bald wieder die ersten Schritte unternommen werden. Das beschränkte sich in den letzten Wochen auf Ausdauer und Krafttraining.

„Fußballer sind ja eigentlich vergleichsweise lauffaul, aber mittlerweile machen manche das ganz gerne, weil einem nichts anderes übrig bleibt“, schmunzelt Rami. Er selbst hat in der freien Zeit ein neues Hobby aufgetan. „Ich habe das Puzzeln für mich entdeckt.“ Auch bei Boxer Tim Vößing fiel das spezialisierte Training weg. In einer Wettkampfvorbereitung würden bei ihm zehn Einheiten pro Woche anstehen. Aktuell sind es sechs. „Ohne Kämpfe hat Sparring natürlich auch nicht oberste Priorität“, erklärt er.

Radfahrer trainieren eh viel allein

Am besten getroffen hat es in der Hinsicht Radfahrer Ben Zwiehoff. „Wir haben den wahnsinnig großen Vorteil, dass wir eh viel allein trainieren. Das war immer möglich. Als Radsportler hat man die Möglichkeit rauszugehen und die Welt zu entdecken“, erklärt das Mitglied des Olympiakaders. Unter Umständen hat der 26-Jährige sogar selbst mit dem Virus Bekanntschaft gemacht. „Nach einem Rennen im Februar in Spanien hatte ich fünf Tage lang eine Erkältung mit Geschmacks- und Geruchsverlust“, berichtet Zwiehoff. Angst habe er nicht gehabt. „Aber man macht sich schon Gedanken.“ Ob das Virus das Bewusstsein der Sportler verändert? „Das weiß ich nicht, denn Leistungssportler sind es gewohnt, gesundheitlich ans Limit zu gehen“, sagt der Rad-Profi.

Soufian Rami vom FC Kray (weiß) fehlen die direkten Zweikämpfe, er hält sich mit Ausdauertraining momentan fit. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Soufian Rami allerdings glaubt schon, dass die aktuelle Zeit das Bewusstsein schärfen wird. „Bisher hat man sich nur Gedanken über äußere Verletzungen gemacht – Brüche, Bänderrisse. Jetzt überlegt man sich vielleicht auch mal, was der Sport zum Beispiel mit der Lunge macht.“

Die Corona-Pause bedeutet auchfinanzielle Einbußen

Für Leistungssportler bedeutet die Corona-Pause natürlich auch finanzielle Einbußen. Sowohl jetzt als auch in der Zukunft. „Wenn Sponsorenverträge im Sommer enden, wird es für Vereine brutal schwer, neue zu finden“, glaubt Fußballer Soufian Rami. Auch Radsportler Ben Zwiehoff glaubt, dass es für die Teams bald schwer werden dürfte, neue Partner zu finden. „Unsere Verträge gehen meistens über zwei Jahre“, verrät er. Aktuell hat er nur geringe Einbußen. Denn die leistungsbezogenen Prämien machen nur etwa ein Viertel seiner Einnahmen aus. Die restlichen 75 Prozent sind vorerst sicher.

Als Boxer lebt Tim Vößing von Sponsoren und Kampf-Gagen. Die fallen nun weg. „Bei mir ist es aber so, dass ich nicht vom Boxen lebe, sondern bei mir steht das Studium im Vordergrund.“ Daneben hilft der 21-Jährige im Familienbetrieb aus. Alle drei würden noch besser da stehen, wenn Leistungssportler noch gezielter gefördert würden. „In Sachen Sportförderung haben wir international aufgeholt“, lobt aber Ben Zwiehoff. Auch Unternehmen würden Leistungssportler mittlerweile deutlich mehr schätzen. „Ich hoffe, dass der Stellenwert in der Bevölkerung noch weiter steigt.“