Gönner spendet RWE 25.000 Euro

Die Nachwuchsabteilung von Rot-Weiss Essen darf sich über eine großzügige Spende freuen. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, hat „ein Freund des Vereins“ den Junioren einen Betrag in Höhe von 25.000 Euro zugute kommen lassen. Namentlich wurde der Spender nicht genannt. Generell hat RWE in Zeiten der Corona-Krise eine Menge Unterstützung erfahren. Durch den Verkauf von virtuellen Geisterspiel-Tickets nahm der Regionalligist über 100.000 Euro ein.

U19 und U17 mit besten Aussichten auf die Bundesliga

Und nun die Spende an die Jugend. Geld, das Rot-Weiss sicherlich gut gebrauchen kann, um die Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum weiter voranzutreiben. Die A- und B-Junioren führen jeweils die Tabelle in der Niederrheinliga an und haben somit beste Aussichten auf den Aufstieg in die Bundesliga – insofern die laufende Saison nicht annulliert wird.