HC Essen verliert in Köln Spitzenspiel und Tabellenführung

Der HC Essen hat das Spitzenspiel in der Hallenhockey-Regionalliga gegen RW Köln II mit 4:5 verloren und ist nun punktgleich mit den Kölnern, aber durch die schlechtere Tordifferenz Tabellenzweiter.

Regionalliga

RW Köln II - HC Essen 5:4 (2:1). Die Gastgeber, die mit den ehemaligen Nationalspielern Timo Wess und Tibor Weißenborn aufliefen, erwischten den besseren Start und führten nach 20 Minuten durch Weißenborn und Caspar Laschet mit 2:0. HCE-Spielertrainer Philipp Weide brachte aber sein Team mit dem 1:2 zurück ins Spiel. Nachdem Köln mit dem 3:1 den alten Abstand wieder hergestellt hatte, begann die stärkste Phase der Gäste.

Johannes Späker und Dominic Franzen glichen mit einem Doppelschlag zum 3:3 aus. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf. Per Siebenmeter erzielte Weide sechs Minuten vor Schluss die Essener Führung. Den Ausgleich erzielten die Kölner ebenfalls vom Punkt. Wess setzte nach einer Ecke mit dem 5:4 den Schlusspunkt hinter einer hochklassigen Partie.

HCE: Boddenberg; R. Späker, J. Späker (1), Weide (2), Franzen (1), Goerdt, Dühr, Verdaguer, Schäfers, Heimeshoff, Reinhardt.

2. Regionalliga

THC Münster - Etuf 12:5 (6:1). Vom Aufstiegsanwärter zum Abstiegskandidaten: Der Etuf ist nach der sensationell hohen Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Für Mannschaftsbetreuer Joachim Reinhardt war das Spiel bereits nach knapp 20 Minuten gelaufen, da führten die Gastgeber bereits mit 6:1. Nur Marian Marx hatte zum 1:2 (6.) getroffen.

„Münster war handlungsschneller und laufstärker“, musste Reinhardt zugeben. Nach dem 1:8 konnte Fabian Paß das Ergebnis mit zwei Toren etwas positiver gestalten. An der deutlichen Schlappe änderten auch die beiden Treffer in der Endphase durch Leon Hansen nichts.

Etuf: Berndt; Hansen (2), Hollinderbäumer, Marx (1), Teichelkamp, Paß (2), Schrödter, Leukel, Vallböhmer, Pfeifer.

Damen-Regionalliga

DSD Düsseldorf - HC Essen 1:5 (0:2). Der abstiegsbedrohte DSD begann offensiv, scheiterte aber in der zweiten Minute an der Latte des HCE-Tores. Die Gäste antworteten mit einem Doppelschlag von Nina Klinge (5/8.) zum 2:0. Düsseldorf blieb offensiv und erarbeitete sich viele Torchancen, scheiterte aber immer wieder an der glänzend aufgelegten Angelina Rubarth im Essener Tor, die auch einen Siebenmeter (25.) abwehrte.

Nina Klinge vom HC Essen erzielte beim 5:1-Sieg in Düsseldorf vier Tore. Foto: Michael Gohl

Die Gastgeberinnen steckten zwar nicht auf, setzten aber einen weiteren Siebenmeter neben das Tor. Nach dem 3:0 durch Britta Brauer (34./Ecke) wurden die Bemühungen des Gegners mit dem 1:3 endlich belohnt. Nina Klinge machte aber nach zwei Tempogegenstößen mit ihren Treffern drei und vier dessen Hoffnungen zunichte. „Das war sicherlich kein schönes Spiel. Wichtig war nur das Ergebnis. Spielerisch haben wir aber noch Luft nach oben“, fasst Trainer Jens Lüninghöner zusammen.

HCE: K. Brauer, Rubarth; B. Brauer (1), Büser, Dörr, Klinge (4), Kruft, Pateisky, Rummeni, Strohbücker , Tondorf, Usala.

RTHC Leverkusen - Etuf 6:1 (2:1). Durch die Niederlage fielen die Etuf-Damen hinter dem HCE auf Rang vier zurück. Leverkusen begann mit hohem Tempo, scheiterte jedoch an der Essener Abwehr oder der starken Torhüterin Nina Zibuschka. Die Gäste waren effektiver und gingen durch Tanja Barfeld in Führung (14.).

Der RTHC übernahm dennoch immer mehr die Spielkontrolle, sorgte noch kurz vor dem Wechsel für die Führung und baute nach dem 3:1 (32.) den Vorsprung in den letzten sechs Minuten weiter aus.

Etuf: Zibuschka, Schellberg; A. Stanc, Teichelkamp, Giskes, Barfeld (1), Paus, Berger, M. Hülser, Lambrecht.

2. Damen-Verbandsliga

ETB II - HTC Kupferdreh 3:28 (3:9). Einbahnstraßen-Hockey gab es im Derby. Durch den Kantersieg und die 2:3-Niederlage von Velbert II gegen DSC Düsseldorf III übernahmen die HTC-Damen wieder die Tabellenführung.

Tore HTC: Dias (10), Kistermann (6), Mesa (4), Schmidt, Schlez (je 3), Flothmann (2).