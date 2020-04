Humann Essen muss sich nach schwieriger Saison sortieren

Die Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga wird im Jahr der Corona-Krise nicht gewertet. So hat es die Volleyball-Bundesliga (VBL) bekanntlich entschieden und damit den VV Humann vor dem Abstieg gerettet. Die Humänner waren nach elf Niederlagen in Folge Tabellenletzter und die Prognosen für den Klassenerhalt waren alles andere als günstig. Gleichwohl hatten sie in der Wolfskuhle die Hoffnung nie verloren, schließlich standen ja noch sechs Partien auf dem Plan.

Gleichwohl könnten die VVH-Volleyballer unterm Strich froh darüber sein, dass diese Spielzeit ein vorzeitiges und aus ihrer Sicht sogar noch positives Ende genommen hat. Aber so wirklich glücklich wirken sie nicht. „Wir alle hätten es natürlich lieber selbst geschafft“, sagt Trainer Jens Bräkling, der der Entwicklung aber auch etwas Positives abgewinnen kann: „Mir persönlich tut das ganz gut.“ Nun könne er ein bisschen entschleunigen ohne diese ständige Doppelbelastung von stressigem Job und intensivem Trainerleben. Da bleibt endlich Zeit für sich und die Familie.

Wenig erfolgreiche Saison hat Spuren hinterlassen

Die Saison hat bei allen im Team des Zweitligisten Spuren hinterlassen. Nach einem überzeugenden Start ging’s stetig bergab für das junge Essener Team, das durch den personellen Umbruch keine Stabilität fand und Konstanz vermissen ließ. Es folgte Niederlage auf Niederlage, die Leistungen mal gut, aber zu oft auch unzureichend. Und wer unten steht, so die Binse, dem fehlt mitunter auch mal das Glück.

„Wir müssen das Ganze erst einmal alles sacken lassen“, sagt der Coach. Jeder habe jetzt Zeit, sich erst einmal selbst zu sortieren. Und dann werden sie miteinander reden, analysieren und den weiteren Weg abstimmen müssen. Wer von den Routiniers (u.a. Lukas Hußmann, David Wiesche) macht weiter? Wer verlässt das Team, wer kommt hinzu? Da ist vieles in der Schwebe.

Der junge Joris Köfler (l.) hat mit VV Humann eine schwere Saison hinter sich. Foto: Michael Gohl

Frist für Lizenzantrag ist verschoben worden

Etwas Zeit zu planen und entscheiden bleibt dem VV Humann noch. Die Frist für den Lizenzantrag der 2. Bundesliga ist vom 2. Mai auf den 15. Mai verschoben worden. Zudem müssen die Unterlagen der wirtschaftlichen Lizenzierung erst bis zum 15. Juni eingereicht werden. Und das alles muss auch nicht das letzte Wort gewesen sein. „Der VBL-Vorstand behält sich vor“, heißt es offiziell, „die Fristen und inhaltlichen Anforderungen für die wirtschaftliche Lizenzierung je nach Entwicklung der Krisenlage erneut anzupassen und längere Fristen zu gewähren.“

Wirtschaftlich hält sich der Schaden bei den Humännern durch die Folgen der Corona-Krise in Grenzen. Drei Heimspiele sind ihnen entgangen. „Aber das hat für keine großen Auswirkungen, solange kein Partner Geld zurückfordert“, sagt Bräkling. Schließlich braucht der Klub keine Profis zu bezahlen, und die Gönner standen bislang stets treu an seiner Seite. „Daran wäre es bei uns noch nie gescheitert“, sagt Bräkling.

Schwerer aufzusteigen, als die Klasse zu halten

Allerdings werden sich die Humänner zumindest die Frage stellen, ob sie, falls im Kader richtig etwas wegbricht, konkurrenzfähig in die nächste Saison gehen können, wann auch immer sie beginnen mag. Niemand verliert gern, schon gar nicht in schmerzlicher Regelmäßigkeit. „Wir waren selten glücklich in dieser Saison und nie richtig zufrieden“, erinnert sich Bräkling. In der 3. Liga wäre die Situation höchstwahrscheinlich eine andere, da gäbe es zwar viel zu gewinnen, „aber ich glaube, es ist schwieriger wieder aufzusteigen, als in der 2. Liga die Klasse zu halten“.

Vor der vergangenen Saison war das Thema, auf den Bundesliga-Start freiwillig zu verzichten, schon einmal diskutiert worden. Und die Entscheidung war damals erwartbar eindeutig: „Wir spielen 2. Liga!“ Auf dem höchst zur Verfügung stehenden Niveau. So will es der Ehrgeiz, und daran hat des dem VV Humann nie gemangelt.