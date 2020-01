Essen. In Essen-Kettwig ist am Sonntag Großkampftag auf dem Ruder-Ergometer. Rund 750 Athleten starten bei den Deutschen Indoor-Meisterschaften.

In Essen-Kettwig steht Deutschlands Ergo-Tempel Nummer eins

Großkampftag in Kettwig. Gut 750 Ruderinnen und Ruderer aus ganz Deutschland kämpfen am Sonntag in „Deutschlands Ergo-Tempel“ in Essen-Kettwig um die Titel. Im Rahmen des „25. Indoor-Cups“ des Ruderverbandes NRW richtet die Kettwiger RG die „Deutschen Indoor-Rowing Meisterschaften“ in der Halle des Theodor-Heuss Gymnasiums aus.

Bereits zum 23. Mal in Folge hat die KRG vom Verband das Vertrauen geschenkt bekommen, diese Titelkämpfe auszurichten. Die außergewöhnliche und zuschauerfreundliche Präsentation des Trockenruderns hat sich herumgesprochen. Bereits zweimal (2010, 2013) wurde auch schon die EM in der THG-Halle ausgetragen. Diese Erfolgsgeschichte ist auch den Sponsoren zu verdanken, die als Partner in all den Jahren dabeigeblieben sind.

Die jüngste Athletin ist 12 Jahre, der älteste Teilnehmer 67

Die jüngsten Athleten sind gerade mal zwölf Jahre. Der älteste Teilnehmer kommt aus Berlin und wird in diesem Jahr 67. Die virtuelle Streckenlänge, die auf dem Ergometer zurückzulegen ist, variiert je nach Altersklasse zwischen 1000 und 2000 Metern.

Alle sechs Essener Rudervereine schicken Athleten an den Start. Die Kettwigerin Lea Schneider konnte im vergangenen Jahr den Titel bei den 15/16-Jährigen gewinnen. In diesem Jahr muss sich die Leichtgewichtsruderin in der Klasse der 17/18-Jährigen bewähren.

„Sportdeutschland.tv“ überträgt ab der Eröffnungsfeier (12.15 Uhr) das Spektakel im Livestream. Der Eintritt ist frei.

Zeitplan

Vorläufe: 9-11.45 Uhr, Eröffnungsfeier: 12.15- 12.30 Uhr, Finals: 12:35-17:45. Weitere Info: www.indoor-cup.de