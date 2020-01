Essen. Essener lässt beim U20-Turnier in Osnabrück deutsche Spitzenfechter hinter sich. Auch für seinen Verein, die EFG, ist Platz zwei ein Triumph.

Essener Julius Dehn behauptet sich gegen nationale Elite

Beim international besetzten U-20-Turnier um die deutsche Rangliste in Osnabrück konnte sich Degenfechter Julius Dehn (19) von der Essener-Fechtsport-Gemeinschaft (EFG) gegen die gesamte nationale Spitze durchsetzen und belegte den zweiten Platz. Was natürlich auch ein riesiger Erfolg ist für diesen relativ kleinen Essener Verein.

Bereits in den beiden Vorrunden lieferte der Degenspezialist mit nur einer Niederlage und neun Siegen eine sensationelle Leistung ab. Damit zog er unter knapp 120 Startern an Position sieben gesetzt in die K.o.-Runde ein.

Julius Dehn (l., hier mit Vereinskollege Luca Husemann) kann stolz auf seine Leistung sein. Foto: Bettina Graf

Im Finale gegen die deutsche Nummer eins verloren

Gegen die topplatzierten Fechter kämpfte sich Julius Dehn Sieg für Sieg bis in die Finalrunde der letzten Acht. Dort bezwang er zunächst Hendrik-Kilian Kolditz aus Leverkusen und dann im Halbfinale den in der deutschen Rangliste an Nummer vier platzierten Fabio Murru vom Olympischen Fechtclub Bonn. Im Finale musste sich der Essener gegen die aktuelle Nummer eins der U-20 Degenfechter, Paul Veltrup (FC Krefeld), geschlagen geben.

Mit dem zweiten Platz sammelte der Essener aber nicht nur wertvolle Punkte auf dem Weg in die Weltcup-Serie, sondern auch eine Menge Selbstbewusstsein. „Heute war echt ein super Tag“, strahlte Dehn nach seinem Coup. „Einstellung und Stimmung haben einfach gepasst.“

Ebenfalls in Osnabrück startete die Essenerin Emma Masthoff, die nur ein paar Tage zuvor von einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt zurückgekommen war. Mit Platz 22 konnte sie daher sehr zufrieden sein.