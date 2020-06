Karsten Neitzel kümmert sich beim ETB um die Talente

Das wird keine leichte Saison für den Fußball-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß. Die Corona-Krise hat die finanziellen Möglichkeiten des Fußball-Oberligisten weiter eingeschränkt. „Wir werden eine extrem junge und entwicklungsfähige Mannschaft in die Saison schicken“, sagt der neue Sportliche Leiter Jürgen Lucas. Die Unerfahrenheit birgt immer auch ein Risiko, denn einige gestandene Größen wie Malek Fakhro (SV Straelen), Robin Fechner (TVD Velbert), Athanasios Tsourakis (VfB Speldorf) oder Marvin Ellmann (SV HöNie) werden den Uhlenkrug verlassen.

Aus wirtschaftlichen Gründen, aber vor allem aus tiefer Überzeugung vollziehen sie beim ETB einen größeren Umbruch. Auf dem Platz kann die Oberligamannschaft der Schwarz-Weißen dabei weiterhin auf seine Eckpfeiler Paul Voß, Sebastian Michalsky und Lars Pöhlker bauen.

Cheftrainer Ralf vom Dorp geht den neuen Kurs mit. Foto: Thorsten Tillmann

Persönliche Herausforderung für Cheftrainer

Die jüngsten Personalentscheidungen machen zumindest Mut. Trainer Ralf vom Dorp wird den neuen Weg mitgehen und Cheftrainer der Schwarz-Weißen bleiben. „Ich sehe eine weitere Saison am Uhlenkrug als eine persönliche Herausforderung an, die ich aber gerne annehme“, sagt vom Dorp. „Es waren sehr gute Gespräche mit der Sportlichen Führung, die mich überzeugt haben, ein Teil des neuen sportlichen Konzepts zu sein.“

Eine Überraschung hat Jürgen Lucas dann ebenfalls noch aus dem Hut gezaubert. Zum Team gehört ab sofort Karsten Neitzel (52) , der zuletzt bei Rot-Weiss Essen in der Regionalliga auf der Bank saß - damals ebenfalls mit Jürgen Lucas als Sportdirektor an seiner Seite. Das klingt ja schon fast nach gelebter Kooperation, die Rot-Weiss und Schwarz-Weiß ohnehin in Zukunft intensivieren wollen.

Hilfe bei der Neuausrichtung

Der bundesligaerfahrene Neitzel wird dem ETB bei der Neuausrichtung zur Seite stehen. „Es war auch gar nicht schwierig, ihn zu überzeugen“, freut sich Lucas über die prompte Zusage der prominenten Hilfe. Die Anfrage kam am Freitagmittag, am Abend war der Deal bereits perfekt.

Simon Neuse kommt aus Rellinghausen In Simon Neuse präsentiert der ETB seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wurde in der Jugend bei Rot-Weiss Essen ausgebildet und ist seit seinem Wechsel in den Seniorenbereich Stammspieler beim Landesligisten ESC Rellinghausen. Trotz seines jungen Alters zählte er zuletzt zu den stärksten Mittelfeldspielern der Landesliga.

„Ich weiß, was ich in Zukunft machen möchte, ich weiß aber auch, was ich nicht mehr will“, kommentiert Neitzel, der noch auf ein Engagement in Asien hofft. „Solange die Dinge, die ich vorhabe, nicht umzusetzen sind, werde ich die sportlich Verantwortlichen des ETB auf und neben dem Platz unterstützen, mit dem Schwerpunkt, die jungen Spieler in zusätzlichen Trainingseinheiten bei ihrer Entwicklung zu begleiten. Ich bin der Meinung, gut und konzentriert zu arbeiten und trotzdem Spaß zu haben, ist möglich, und darauf freue ich mich.“

Talent-Entwickler beim SC Freiburg

Und was die Nachwuchsförderung angeht, ist Neitzel durchaus Experte. Beim SC Freiburg war er zwölf Jahre lang maßgeblich für die Talententwicklung, gemeinsam mit Volker Finke und Christian Streich, verantwortlich. Er wird Cheftrainer Ralf vom Dorp im Trainingsbetrieb und in der Vor- und Nachbereitung der Spiele unterstützen. Darüber hinaus soll er den Talenten der U17, der U19 und der ersten Mannschaft in wöchentlichen Fördereinheiten eine wertvolle Hilfe in Ihrer Entwicklung sein.

Gemeinsam mit Jürgen Lucas und U17-Trainer Dennis Czayka wird der Profi die ETB-Jugendtrainer auch regelmäßig auf und neben dem Platz begleiten und sie in ihrer Arbeit unterstützen.

Vorsitzender Karl Weiß mit Entwicklung zufrieden

Karl Weiß, der Vorsitzende der Schwarz-Weißen, ist froh über diese Entwicklung: „Jürgen Lucas macht als Sportdirektor einen prima Job und hat zwei hervorragende Verpflichtungen getätigt. Mit Ralf vom Dorp haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und in Karsten Neitzel haben wir einen sehr erfahrenen Mann für uns gewinnen können. Ich freue mich über die neue sportliche Ausrichtung beim ETB.“