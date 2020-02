Kettwiger SV wahrt im Derby die Aufstiegschancen

Verbandsliga

SG Überruhr – Kettwiger SV 23:24 (15:15).

Es war das erwartet intensive Stadtderby in der gut gefüllten Halle an der Klapperstraße. Während die Kettwiger mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer HSG Bergische Panther II weiter glänzend im Aufstiegsrennen befinden, dürfte für die Überruhrer bei nun fünf Zählern Rückstand der Wiederaufstieg in die Oberliga in weite Ferne gerückt sein. Beide Mannschaften begannen mit hohem Tempo. Thomas Onnebrink und Toni Koenemann brachten das Vogel-Team in Führung, Lars Pfeiffer und Spielertrainer Marvin Leisen konterten mit einem Doppelschlag. Das Spitzenspiel, von zwei starken Abwehrreihen und guten Torhütern (Christian Ridder SGÜ und Florian Kundt (KSV)) dominiert, blieb ausgeglichen. Die Führungen betrugen maximal drei Treffer. In den Schlussminuten wurde es turbulent. Die SGÜ ging nach einem 20:22-Rückstand 23:22 (56.) in Führung. Lennart Möller glich aus. Nachdem die SGÜ 14 Sekunden vor Schluss mit einem Wurfversuch scheiterte, erzielte Christian Röckmann auf Zuspiel von Florian Kundt im schnellen Gegenstoß den Siegtreffer.

Tore SGÜ: Gregory (7), Koenemann (5), Eller (4), Lepper (3), Onnebrink (2), Sieberin, Steinhauer; KSV: Pfeiffer, Leisen (je 5), Möller, Röckmann (je 3), Heiderich, Mühlenhoff, Geshla (je 2), Goette, Bing.

Landesliga

SG Überruhr II – Kettwiger SV II 27:32 (11:16). Während sich die Kettwiger mit dem sechsten Sieg in Serie auf Rang vier vorkämpften, verpasste die Zweitvertretung der SGÜ den Befreiungsschlag. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt damit weiterhin vier Punkte. Durch zwei Treffer von Nils Thomas hatten die Gastgeber im Nachholspiel den besseren Start. Nach dem Ausgleich durch Pascal Müller (4.) setzte sich der KSV über 10:6 (19.) auf 22:14 ab (39.) und legte damit den Grundstein zum Erfolg. Die SGÜ kämpfte sich noch einmal auf 24:26 heran (52.), schaffte jedoch die Wende nicht mehr.

Tore SGÜ: van der Heuvel (12), Thomas (5), Steinhauer, Hünselar (je 2), Krampf, Rotthaeuser, Enigk, Reimann, Vetterlein, Tholen; KSV: Müller (11), S. Schinke (5), Scholten, Bach, Beede (je 4), R. Schinke (3), Fuchs (1).