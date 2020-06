Lena Oberdorf: Nächste Nationalspielerin verlässt SGS Essen

Paukenschlag bei der SGS Essen: Nach Informationen dieser Redaktion wird Lena Oberdorf den Frauenfußball-Bundesligisten zum Saisonende verlassen und sich dem Serienmeister VfL Wolfsburg anschließen. Offiziell soll der Transfer im Laufe des Montags verkündet werden.

Die SGS verliert in der 18-Jährigen nicht nur eines der derzeit hoffnungsvollsten deutschen Talente, sondern nach Lea Schüller und Marina Hegering (beide FC Bayern) die dritte Nationalspielerin. Der Vertrag von Turid Knaak läuft zudem bekanntlich aus.

Anders als bei Schüller und Hegering hätte die SGS bei dem Wechsel von Oberdorf ein wichtiges Argument zum Verbleib an der Ardelhütte gehabt: Die Defensiv-Allrounderin hat einen Vertrag bis zum Sommer 2021.

Doch in Essen wollte der Abiturientin wohl niemand Steine in den Weg legen, den nächsten Karriereschritt zu gehen. Denn Zweifel daran, dass sich Oberdorf auch im hochkarätig besetzten Kader des VfL durchsetzen kann, hegt niemand. Auch deshalb soll Wolfsburg eine stattliche Ablöse an die SGS zahlen. Über die genaue Höhe schweigen allerdings beide Klubs.

Ob in Essen oder beim DFB: Oberdorf brauchte nie viel Anlauf

Als Oberdorf vor zwei Jahren mit gerade einmal 16 nach Essen kam, war sie im Frauenfußball ein völlig unbeschriebenes Blatt. Erst beim TuS Ennepetal und später bei der TSG Sprockhövel kickte sie ausschließlich bei den Jungs mit.

Ihr großes Talent blieb trotzdem nicht verborgen: Ab der U15 lief Oberdorf für sämtliche Nachwuchs-Teams des DFB auf. Und als sie 2018 zur SGS kam, war sie frischgebackene U17-Europameisterin und zudem als „Goldene Spielerin“ des Turniers gekürt worden.

Bei der SGS ging man trotzdem davon aus, dass Oberdorf langsam an das Niveau der Eliteliga herangeführt werden müsse. Doch weit gefehlt: In der zweiten Pokalrunde gegen den unterklassigen SV Henstedt-Ulzburg gab sie gleich im ersten Pflichtspiel ihr Debüt und steuerte beim 14:0-Erfolg zwei Treffer bei.

Oberdorf ist die jüngste deutsche WM-Spielerin vor Birgit Prinz

In der Liga lief es nicht anders: Daniel Kraus, damaliger Trainer der Essenerinnen, beorderte seinen Neuzugang am ersten Spieltag im Ruhrderby gegen den MSV Duisburg (4:0) in die Startelf und Oberdorf traf auch hier doppelt. Kurz nach ihrem 17. Geburtstag hatte die Gevelsbergerin dann auch schon den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft.

Bei der folgenden WM löste Oberdorf Birgit Prinz als jüngste deutsche WM-Spielerin der Geschichte ab. Die Fritz-Walter-Medaille besitzt sie zudem in Bronze und Silber. Gold könnte noch folgen. Dass die SGS Oberdorf bei dieser kometenhaften Entwicklung nicht lange halten können würde, war klar.

Schon länger soll sie im Fokus verschiedener Top-Klubs gestanden haben. Dank seiner sportlichen und wirtschaftlichen Perspektive macht der VfL nun das Rennen.

Großer Umbruch steht bei der SG Schönebeck bevor

Allerdings bringt ihr Abgang die SGS in Hinblick auf die kommende Saison doch in eine schwierige Situation: Nach Hegering und Schüller verliert der Verein die dritte Leistungsträgerin. In Turid Knaak könnte eine vierte folgen. Dazu verabschiedet sich in Nina Brüggemann (Bayer Leverkusen) eine weitere Stammkraft.

Mit Ramona Petzelberger konnten sich die Verantwortlichen bisher nicht auf eine weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus einigen. Der SGS steht ein Umbruch bevor, während Bayern und Wolfsburg sich immer mehr vom Rest der Liga entfernen.

ABLÖSESUMME: KEINE MILLIONEN FÜR DIE SGS

Anfang des Jahres wurde Lena Oberdorf vom Internetportal goal.com als beste Nachwuchsspielerin der Welt ausgezeichnet. Bei den Männern gewann Rodrygo den Preis, für den Real Madrid zuletzt 45 Millionen an den FC Santos gezahlt haben soll. Von einer Ablöse dieser Größenordnung kann die SGS nur träumen.

Für Oberdorf dürfte Schönebeck deutlich weniger als ein Prozent dieser Summe kassieren.