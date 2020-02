Mit stotternder Tormaschine geht es für RWE weiter

Als der Abpfiff schon etwas länger ertönt war; die Feierei sich auf Rasen und drei Tribünen dem Ende näherte, erklang noch einmal „Adiole“ in seiner ursprünglichen Version. Und wie der flotte Swing so aus den Boxen ertönte, nahmen sich im „Tribünentunnel“ zwei Herren gesetzteren Alters freudestrahlend an die Hand und gaben eine kleine Tanzeinlage dazu zum Besten. Zur Freude der Umstehenden und anderer, zum Ausgang strebenden, Fans.

Eine Tüte Buntes aus dem Titz sein Trainerbüdchen

Nur eine minimale Randerscheinung. Aber eine, welche die pure Erleichterung bei allen, die es mit dem RWE hielten, auf das trefflichste auszudrücken wusste: Wir sind weiter mit dabei! Gut, das wären wir auch bei einem oder gar null Punkten gewesen, rein rechnerisch jetzt. Eine Niederlage hätte das stets wackelige Umfeld Hafenstraße wohl ziemlich sicher in mehr als nur tiefe Enttäuschung geführt. Die tiefe Erleichterung sicher auch Ausdruck in dem Wissen darüber, dass uns unsere Mannschaft kein brillantes Spiel geboten hatte. War auch kaum zu erwarten in Angesicht des Druckes, der mittlerweile auf Mannschaft, Trainerteam und Verein lastete.

Außerdem gab es ja auch noch den starken Gegner, der nicht umsonst vor RWE in der Tabelle stehen bleibt. Vor dem Spiel einmal mehr eine Tüte Buntes aus dem Titz sein Trainerbüdchen. Dennis Grote tauchte zur Überraschung aller in der Startformation auf und auch Marcel Platzek fand sich dort wieder. Wird nie langweilig mit dem Mann. Also, dem Trainer jetzt. Und es schien sich im Falle von Dennis Grote auch auszuzahlen, sorgte er gefühlt zu Spielbeginn direkt für Ordnung und Stabilität. Wusste zudem fast immer, wo sich ein Mitspieler befand.

Matuwila hat eine starke Körpersprache

Bei José-Junior Matuwila in seinem ersten Einsatz für RWE als Vertreter des gesperrten Alex Hahn hatte ich das Gefühl in den ersten Minuten nicht sofort. Um im weiteren Spielverlauf schnell eines Besseren belehrt zu werden: José-Junior Matuwila hatte eine starke Körpersprache! Nicht nur den gegnerischen Spielern gegenüber übrigens, wurde bei Bedarf auch mal der eigene Mitspieler angepflaumt, nur um diesen in der nächsten Sekunde wieder zu motivieren. Zudem wurde weggeräumt, was es als Innenverteidiger wegzuräumen gab.

Es wurde also Sonntag wie schon die ganze Saison hindurch vorbildlich malocht, ohne sich einmal mehr die Wochenendzulage in Form von mehreren Toren zu verdienen. Das ist aber auch wirklich zum Haare raufen oder alternativ zum Mäuse melken! Rot-Weiss Essen geizt mit seinen Toren mehr, als es der sparsamste aller Schwaben jemals mit seinem Geld schaffen wird. Die Chancen werden reichlich und immer wieder erarbeitet oder erspielt; die Kulisse atmet hörbar lauter, geht es aussichtsreich Richtung gegnerisches Tor, will den Ball geradezu mit in selbiges befördern….überall hört man nur noch ein langgezogenes „Schiiiiiiieeeeeeß“, alles steht auf (außer denen, die schon stehen), um sich im nächsten Augenblick in tausendfaches Aufstöhnen zu verlieren.

Mit Einsatz und Willen Verl und RW Oberhausen hinterher

Sonntag hat es glücklicherweise einmal doch geklappt. Oguzhan Kefkir war es, der den Ball irgendwie im Tor unterzubringen wusste, was einen Jubelschrei zur Folge hatte, den man noch lange in den Ohren haben dürfte. Ausgerechnet Kefkir, möchte man sagen, lag sein letztes Tor doch auch schon etwas zurück. Welche Freude für ihn, für die Mannschaft und für uns alle da draußen.

Es geht also mit stotternder Tormaschine, aber umso besser laufendem Einsatz und Willen weiter für den RWE. Dem SC Verl und RW Oberhausen hinterher. Der SV Rödinghausen will ja plötzlich und fast unerwartet nicht mehr als nur den Titel.