Moskitos Essen: Kapitän Stephan Kreuzmann bleibt an Bord

Eine Woche nachdem bekannt wurde, dass die Wohnbau Moskitos zukünftig in der Eishockey-Regionalliga West starten werden, meldet der ESC die ersten drei Verpflichtungen. So werden Kapitän Stephan Kreuzmann, Importstürmer Aaron McLeod und Verteidiger Thomas Richter auch in der kommenden Saison am Westbahnhof bleiben.

McLeod (31) und Richter (37) hatten bereits vor einigen Wochen ihre Zusage gegeben, damals planten die Moskitos allerdings noch für die Oberliga Nord. Die Zukunft des 36-jährigen Kreuzmann hingegen war bislang offen. „Das ist nicht der Weg, den wir uns gewünscht haben. Aber für die Moskitos ist dieser Neuanfang das beste. Wichtig ist, dass der Verein einen Neuanfang schafft und bald endlich auf wirtschaftlich gesunden Beinen steht“, sagt der Abwehrmann.

McLeod und Richter bleiben ebenfalls

Kreuzmann geht in seine dritte Saison mit den Moskitos - nach über 500 Einsätzen in der Oberliga wird er erstmals seit 20 Jahren wieder in der vierten Liga auflaufen. Der Kapitän betont: „Ich fühle mich bei den Moskitos sehr wohl, deshalb bleibe ich hier.“ Ähnliche Gründe waren wohl bei Richter und McLeod ausschlaggebend. Beide Spieler leben seit einigen Jahren mit ihren Familien in Essen. Damit hat der ESC nun drei Routiniers für die nächste Spielzeit gebunden.

Ebenso hat Trainer und Sportmanager Frank Petrozza seine Zusage gegeben und wird am Westbahnhof ein neues Team aufbauen. Bevor der Rückzug aus der Oberliga publik wurde, hatten zudem Niklas Hildebrand, Enrico Saccomani, André Huebscher, Tom Lorer, Dennis König und Florian Spelleken Verträge unterzeichnet. Wie es bei ihnen weitergeht, ist noch ungewiss.