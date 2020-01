Moskitos Essen stehen vor einem unruhigen Wochenende

Schon so manche Hiobsbotschaft mussten die Wohnbau Moskitos in den vergangenen Monaten verkraften. Doch mit der 1:9-Pleite gegen Hamburg am vergangenen Sonntag ist der ESC an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Höchstwerte erreichte dagegen die Kritik des Umfelds an den Verantwortlichen auf und neben dem Eis.

Und das ausgerechnet vor einem ganz und gar nicht unwichtigen Wochenende. Denn abgesehen vom Kampf um den Einzug in die Pre-Playoffs findet vor dem Heimspiel gegen die Hannover Scorpions am Sonntag (18.30 Uhr) ein weiteres weichenstellenden Ereignis statt: Die Jahreshauptversammlung. Erstmals seit 2017 sollen die Mitglieder über eine neue Klubführung abstimmen können. Simone Wettstein, Thomas Haver und Thomas Wilken - die beiden Letztgenannten sind bereits seit dem vergangenen Sommer im Namen des Vorstands tätig - wollen sich zur Wahl stellen und Einblicke in die (finanzielle) Situation am Westbahnhof gewähren.

Trainer appelliert an den Charakter der Mannschaft

Doch zuallererst reist der ESC zum Gastspiel bei den Crocodiles Hamburg (Freitag, 20 Uhr) - zu dem Team, das die Essener erst vor fünf Tagen deklassiert hatte. „Wir haben viel darüber gesprochen“, sagt Trainer Larry Suarez. „Ich erwarte, dass die Jungs Charakter zeigen und zurückschlagen.“Und auch dem Coach selbst würde es gut zu Gesicht stehen, wenn die Mannschaft eine Trotzreaktion zeigt. Wobei er die Kritik an seiner Person gut einordnen könne, versichert der US-Amerikaner. Er wehrt sich: „Mir wird gesagt, dass keine Entwicklung erkennbar sei. Aber was erwarten die Leute denn? Die Personallage hat sich ja nicht verändert.“

In Hamburg kann er immerhin wieder auf Andre Huebscher setzen. Fragezeichen stehen derweil hinter Lars Grözinger und Marc Zajic. „Ich habe den kleinen Kader nicht zusammengestellt. Wir haben seit Wochen großes Verletzungspech, dazu Qualitätsprobleme auf manchen Positionen.“Welche Mannschaftsteile der Coach meinte, wollte er nicht kommentieren. Klar ist: Die Importspieler enttäuschen oft, und im Tor konnten zuletzt weder Kevin Beech noch Leon Frensel - er wird am Freitag den Vorzug erhalten - überzeugen. Die wohl größte Problemzone ist allerdings die Arbeit gegen den Puck. Absicherung bei eigenen Vorstößen? Kaum vorhanden. Um das von Suarez gewählte System umzusetzen, fehlt es an Tempo - einigen Spielern aber auch an der nötigen Bereitschaft.

Die Leistungsträger wirken überspielt

Auf Leistungsträger wie Stephan Kreuzmann, Niklas Hildebrand oder Enrico Saccomani trifft das sicherlich nicht zu. Sie versuchen voranzugehen, sind laut Suarez aber überspielt. „Viele Jungs haben pro Spiel so viel Eiszeit wie andere Spieler in zwei Partien“, meint er. „Sie meckern nicht darüber, sind aber physisch und psychisch an der Belastungsgrenze.“ Zeit, um für personelle Entlastung zu sorgen, wäre noch bis Freitag. Dann läuft die Wechselfrist ab. Nicht ausgeschlossen, dass sich noch etwas tut bei den Moskitos.