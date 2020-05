Nächstes Toptalent für die SGS Essen: Europameisterin kommt

Essen. U-Nationalspielerin Carlotta Wamser bringt viel Potenzial für den Angriff der Schönebeckerinnen mit. Essen setzt so auf die bewährte Strategie.

Fußball-Bundesligist SGS Essen setzt weiter auf junge deutsche Spielerinnen – und hat sich die Dienste des nächsten Toptalents gesichert: U17-Europameisterin Carlotta Wamser wird bald das Trikot der Schönebeckerinnen tragen.

In 13 Partien für die deutsche U17-Nationalmannschaft hat Wamser bislang elf Tore erzielt, insgesamt absolvierte sie 20 Länderspiele für DFB-Mannschaften. Zuletzt spielte die 16-Jährige für die B-Junioren der Spvg. Brakel in der Landesliga (auch die Jugend-Saison in Westfalen steht unmittelbar vor dem Abbruch).

SGS Essen etabliert sich als Top-Adresse für Talente

„Trotz ihres noch jungen Alters bringt Carlotta bereits sehr viel Qualität mit“, meint SGS-Geschäftsführer Florian Zeutschler, Freude über den Zugang herrscht auch bei Trainer Markus Högner: „Sie ist eines der größten deutschen Angriffstalente, was sie in vielen Länderspielen der deutschen U-Nationalmannschaften bewiesen hat. Jetzt kann Carlotta den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen.“

Er freue sich, dass es gelungen sei, das Talent zu überzeugen – Essen sei eine sehr gute Adresse für deutsche Talente.

Wamser sagt über ihre Entscheidung für Essen: „Ich denke, dieser Verein passt sehr gut zu mir, weil mir die Menschen im Ruhrgebiet äußerst sympathisch sind. Der persönliche Kontakt mit Mannschaft, Trainer und Management haben mich darin bekräftigt, dass ich hier gut aufgehoben bin.“