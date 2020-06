Rockets Essen sollen im September wieder in die Liga starten

Nach vielen Wochen der Ungewissheit tut sich beim Skaterhockey-Bundesligisten SHC Rockets Essen so langsam etwas. Ab kommender Woche darf in der Wohnbau Hockey Arena an der Raumerstraße wieder trainiert werden. „Ab Dienstag können wir uns zumindest in einer Zehnergruppe bewegen, auch wenn der richtige Kontakt natürlich noch nicht stattfinden darf“, berichtet der SHC-Vorsitzender Thomas Böttcher.

Ab sofort auf den Liga-Start hinarbeiten

Aktuell haben die Essener auch ein Datum, auf das sie hinarbeiten können. „Geplant ist zunächst der Ligastart am 1. September - je nach Entwicklung der Corona-Krise. „Das wurde von der Liga in einer Telefonkonferenz mit den Vereinen beschlossen“, sagt Böttcher. Gespielt würde dann in zwei Fünfer-Gruppen. Jedes Team hätte somit jeweils nur vier Heim- und Auswärtsspiele. Die Playoffs würden in den zwei Gruppen über Kreuz ausgetragen werden - so zumindest das Konzept.

Für Böttcher ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer: „Bei uns haben alle Bock, endlich wieder zu spielen, das ist doch klar. Ich bin grundsätzlich auch ein Befürworter davon, die Saison weiterzuführen. Das ist für uns natürlich auch aus finanzieller Sicht nicht unerheblich, schließlich greifen die Sponsorengelder nur, wenn auch gespielt wird.“ So richtig Fahrt aufgenommen hatte die Saison vor der Corona-Krise sowieso noch nicht. Es wurde erst ein Spieltag Anfang März absolviert, den gewannen die Essener mit 8:7 gegen Samurai Iserlohn.

Wiederbeginn auch von Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig

Der Wiederbeginn ist allerdings von einigen Faktoren abhängig. So ist „zwingend die Freigabe der nicht-kontaktfreien Sportausübung im Wettkampf durch die politischen Akteure auf Ebene der Bundesländer erforderlich“, stellt der Verband fest.

Es soll bald wieder Skaterhockey an der Raumerstraße zu sehen geben. Foto: Michael Gohl

Während über den weiteren Verlauf des Ligabetriebs beraten wird, wurden die anderen Wettbewerbe ausgesetzt und auf das kommende Jahr verschoben. Beim deutschen Pokal und dem Europacup der Pokalsieger, der in Essen stattfinden sollte, war das schon länger klar, nun gibt es auch die Gewissheit, dass der Europacup der Meister in der Schweiz verschoben wird. Das Teilnehmerfeld würde dann dementsprechend gleich bleiben.

Rockets sind Stadtderby-Sieger gegen Moskitos

Während die ersten Vorbereitungen auf den Liga-Restart laufen, kürten sich die Rockets vor wenigen Tagen zum „Essener Stadtderby-Sieger“. In einem ungewöhnlichen und nicht ganz ernst gemeinten Duell traten die Raketen gegen den Eishockey-Klub ESC Wohnbau Moskitos an. Das Video wurde im Netz gestreamt. Die beiden Teams hatten sich diese Aktion vor einigen Wochen in ihrer finanziell schwierigen Situation ausgedacht, um wieder etwas Geld in die Vereinskassen zu spielen, denn die Fans konnten sogenannte „Geisterspiel-Tickets“ erwerben.

Sebastian Schneider etwa spielte Tischhockey gegen Moskitos-Torjäger Aaron McLeod, Dominik Luft trat an der Torwand gegen André Huebscher an. Auch Thomas Böttcher, inzwischen Vorsitzender in beiden Vereinen, wurde aktiv - gegen Trainer Frank Petrozza beim Slalomquiz. Am Ende siegten die Rockets mit 4:1.