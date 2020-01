Essen. Rot-Weiss Essen befindet sich mit der U19 und U17 in der Niederrheinliga auf Aufstiegskurs. Am Wochenende startet die Junioren in die Rückrunde.

Rot-Weiss Essen: Nachwuchs auf Weg zurück in die Bundesliga

Die Junioren-Fußballer in den Niederrheinligen beenden am Wochenende ihren Winterschlaf. Die U19 und U17 von Rot-Weiss Essen liegt jeweils klar auf Aufstiegskurs. Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer steuern die Rot-Weissen mit Volldampf der Bundesliga entgegen. Beide Teams führen mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung die jeweilige Tabelle an und können in allen Belangen Bestwerte vorweisen.

„Wir haben eine gute Ausgangsposition, aber noch nichts erreicht“, betont U19-Trainer Damian Apfeld. „Zwei Ausrutscher und unser vermeintlich großer Vorsprung könnte schon weg sein.“ Daher fordert der 33-Jährige eine Steigerung im Heimspiel gegen VfB Homberg , das am Sonntag die zweite Saisonhälfte einläutet (11 Uhr, Am Hallo).

A-Junioren ließen ab und zu Aufstiegsreife vermissen

In der Hinserie fehlte es seinem Team hier und da an Aufstiegsreife. Drei Gegentore gab es beim 2:3 gegen Kellerkind VfB Hilden (2:3), in den direkten Duellen mit den Verfolgen VfR Fischeln (2:2) sowie KFC Uerdingen (0:1) ließ RWE ebenfalls Punkte liegen. Und die Pleite im Stadtderby gegen den ETB (1:2), wenngleich es „nur“ der Stadtpokal-Wettbewerb war, schmerzte ebenfalls.

So hat die A-Jugend die Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen. Das findet zumindest Apfeld: „Die Zielsetzung war ja klar. Alles andere als der Aufstieg wäre eine Enttäuschung. Auch wenn es bei uns nicht vorrangig um Ergebnisse geht, weiß ich, dass wir im Endeffekt daran gemessen werden.“ Zumal RWE in einem wenig namhaften Teilnehmerfeld als Hauptfavorit gestartet war.

U17 der Rot-Weissen haben sich Favoritenstatus erarbeitet

Ein Status, den sich die B-Jugendlichen von der Hafenstraße erst mit herausragenden Leistungen in der Hinserie erarbeitet haben. Titelkandidat Nummer eins war ursprünglich Mitabsteiger MSV Duisburg. Doch gleich zum Auftakt war RWE mit einem 5:0-Sieg über die Zebras hinweggefegt und hat die Tabellenführung anschließend nicht mehr hergegeben.

Im anstehenden Rückspiel (So., 11 Uhr, Seumannstraße) bietet sich für Rot-Weiss gar die Chance, den MSV auf neun Punkte zu distanzieren. Bereits ein erster Matchball im Rennen um die Rückkehr ins Oberhaus? „Dafür ist es definitiv noch viel zu früh“, blockt Trainer Simon Hohenberg ab. „Aber ein richtungsweisendes Spiel ist es allemal.“

Aufstieg soll nur ein Etappenziel sein

Viel zu befürchten haben die U17-Talente wohl nicht, sollten sie die Leistung weitestgehend bestätigen. Nur drei von 39 möglichen Punkten gab RWE ab, gewann sonst alle Spiele mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Der Aufstieg wäre für beide Juniorenteams nicht mehr als ein Etappenziel. Nach etlichen Liga-Wechseln wollen sich die Essener endlich auf Dauer im Oberhaus etablieren. Hohenberg sagt zwar: „Für mich ist der Aufstieg keine Pflicht. Meine Hauptaufgabe ist es, Talente zu entwickeln.“ Doch er weiß: In der Bundesliga ist das auf höherem Niveau möglich. RWE wäre attraktiver bei der Akquise von Neuzugängen, der Übergang zu den Senioren wäre ein wenig einfacher.