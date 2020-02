RWE muss die Heimspiel-Kuh endlich vom Eis holen

Essen. Regionalligist bleiben ist wie auf einen Berg zu steigen. Je weiter, länger man einer bleibt, um so mehr Kräfte sind verbraucht, aber umso weiter steigt die Sehnsucht. Dieses leicht bis kräftig abgewandelte Zitat des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman umschreibt vielleicht ganz gut die aktuell wieder aufkommende Grundstimmung. Wir mussten am vergangenen Wochenende nicht nur wegen einer „wilden Sabine“ unsere Fahnen in den Gärten und Lauben einholen, sondern auch tatenlos mit ansehen, wie sich die „drei Musketiere“ über uns in der Liga weiter schadlos hielten.

Die Tabelle ist einfach nie wirklich richtig begradigt

Dem SC Verl konnte das Aus nach einer wahrlich anerkennenswerten Pokal-Saison leider nichts anhaben, wurde in Bonn scheinbar relativ gelassen gewonnen. Der SV Rödinghausen seinerseits hatte da scheinbar mehr Mühe gegen dem Brauer seine Lotte und unser Nachbar und kommender Gegner aus Oberhausen musste gar einem Rückstand hinterherlaufen. Dieses aber erfolgreich. Unser RWE dagegen durfte erst gar nicht auflaufen. Das zweite Mal also, dass uns Wattenscheid zur Last gelegt wird.

Aber, und schon kommt die erste gute Nachricht: Wenn ich den Spielplan einigermaßen im Kopf habe, haben auch zwei der drei Musketiere diese „Nullrunde” noch zu bewältigen. Die Tabelle ist einfach nie wirklich richtig begradigt. Das nervt schon. Spannend jedoch allemal, treffen sie doch ebenfalls noch aufeinander, die da über uns. In einem ist sie trotzdem definitiv und unwiderruflich aussagekräftig: Die ausgewiesene Torbilanz lässt uns zurecht dort stehen, wo wir aktuell stehen.

Der Schuh drückt weiter dort, wo er schon länger drückt

Leider wurde auch in dem kurzfristig angesetzten Testspiel gegen die Zwote des SV Werder kein eigenes Tor erzielt; die fast schon traditionellen zwei Gegentreffer dagegen ungern genommen. Das Testspiel somit verloren, der Schuh drückt weiter dort, wo er schon länger drückt. Zudem beginnt es so langsam aber sicher zu rumoren in den Kommentarspalten oder den Podcasts. Dort, wo vor Wochen noch Optimismus herrschte, wird Verein und Trainerteam fast schon wieder Versagen vorgeworfen. Zu schnell wird vergessen, wo wir herkommen und das wir uns erst und eigentlich immer noch am Anfang des Weges befinden.

Allerdings hat der Saisonverlauf zu Beginn diese Begehrlichkeiten und Sehnsüchte auch geweckt, denen wir aktuell hinterher hecheln. Das macht in der Tat schon traurig und drückt auf die Stimmung. Aus einer Mannschaft jene eingespielten Formationen zu kreieren, die Verl/Rödinghausen/Oberhausen nun schon seit Jahren haben. Das hat der RWE wieder einmal nicht geschafft, so einer der Vorwürfe. Trotz mehr Etats als manch anderer, so ein weiterer. Und dann die vielen Trainer! Nächster Vorwurf.

Auch der Trainer trainiert nicht gegen die Mannschaft

Aber warum haben wir nicht dieses über Jahre hinweg gewachsene Team? Weil die Fehler der vergangenen Jahre erst einmal korrigiert werden müssen. Weil wir nie Geduld hatten, und auch nicht die passenden Spieler. Geduld ist weiter das, was wir lernen müssen, anstatt wieder eine Saison in die Tonne zu kloppen, die immer noch gut enden kann. Immerhin: Es hat diese Saison nicht bis spätestens Oktober, sondern wenigstens bis zum 7. Februar der aktuellen Saison gedauert, als in einem Kommentar der Satz aller Sätze zu lesen war: „Die Mannschaft spielt gegen den Trainer“.

So weit würde ich absolut nicht gehen wollen. Und auch der Trainer trainiert sicher nicht gegen die Mannschaft. Aber, der erste Gegenwind im traditionell unruhigen Umfeld ist merklich zu spüren. Dem entgegenzutreten ist jetzt Aufgabe der Mannschaft. Und des Trainerteams natürlich. Das Spiel gegen den Nachbarn und Favoriten RWO nun ein noch dickeres Brett, welches es zu bohren gilt. Die Kleeblätter sind mächtig gut drauf, haben Bock und wollen uns endgültig dorthin spielen, wo Spott und Häme blühen. Dann sollten wir den (Tor-)Bock mal umstoßen und die Heimspiel-Kuh vom Eis holen. Es wird spannend Sonntag.