Schwarz-Weiß Essen hat mit vier Spielern Vertrag verlängert

Essen. Essener Oberligist bindet Robin und Nico Wolters, Ferhat Mumcu und Bünyamin Sahin für ein weiteres Jahr an sich. Spieler gehen neuen Kurs mit.

Der Essener Fußballoberligist ETB Schwarz-Weiß meldet gleich vier Vertragsverlängerungen. Die Brüder Robin und Nico Wolters, Ferhat Mumcu und ETB-Eigengewächs Bünyamin Sahin werden auch in der kommenden Saison am Uhlenkrug spielen.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler Robin Wolters kehrte vergangenen Sommer zurück zum ETB und konnte sich sofort einen Stammplatz im Team von ETB-Trainer Ralf vom Dorp erkämpfen. Sein jüngerer Bruder Nico (22) folgte ihm in der Winterpause vom Regionalligisten TuS Haltern, doch der Defensivspezialist kam aufgrund des Saisonabbruchs durch die Corona-Pandemie nur auf vier Liga-Spiele, deutete aber schon an, dass er eine große Verstärkung sein kann.

Mischung aus Talenten und Stammspielern

Ferhat Mumcu kam im vergangenen Jahr gemeinsam mit Ralf vom Dorp vom SC Velbert. Der 23-Jährige fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten und war zuletzt Stammspieler auf der rechten Außenbahn.

Zur neuen jungen ETB-Mannschaft zählt auch Youngster Bünyamin Sahin (20), der bereits seit der Jugend für die Schwarz-Weißen spielt. Der talentierte Abwehrspieler ist bereits als A-Jugendlicher in der Oberliga Niederrhein aufgelaufen und will sich in der nächsten Spielzeit als Stammspieler etablieren.

Der neue Sportlicher Leiter am Uhlenkrug, Jürgen Lucas, klingt zufrieden: „Wir freuen uns sehr über die Einigung mit den vier Spielern. Schön, dass die Jungs unseren neuen Weg mitgehen. Sie passen super mit ihrem Tempo und mutigen Spiel in unsere Philosophie.“