SG Heisingen verpasst den Befreiungsschlag

NRW-Liga Herren

TTC BW Grevenbroich – SG Heisingen 9:6.

Statt eine Art Befreiungsschlag zu landen, rutschte Heisingen durch die Niederlage und nach Punktgewinnen der Konkurrenz noch tiefer in den Abstiegsstrudel. Vor allem konnte das Team um Arasch Hosseini kein Kapital aus dem Fehlen des verletzten Grevenbroicher Spitzenspielers schlagen. Der Sieg des Doppels Hosseini/Schlowinsky war der einzige SGH-Erfolg, ehe sich die Gastgeber mit einer 5:1-Führung einen komfortablen Vorsprung verschafften und diesen sicher nach Hause brachten. Die Tatsache, dass mit Hendrik Ulber und Benny Kley zwei Akteure in jeweils drei Einsätzen sieglos blieben, war der eigentliche Knackpunkt für ein Spiel, dessen Ausgang man sich anders vorgestellt hatte. Allein der an drei Punktgewinnen beteiligte Kai Schlowinsky war ohne Fehl und Tadel, denn mehr als die übrigen Einzelsiege von Arasch Hosseini, Mike Geelen und dem erneut nervenstarken Philipp Oliveira Meißen hatte man doch erwartet. Außerdem sind die Heisinger Aussichten nicht groß, den Tabellenkeller bald verlassen zu können, denn das kommende Wochenende ist spielfrei und nach Karneval kommt Spitzenreiter TTC Waldniel.

Herren-Verbandsliga

MTG Horst – Borussia Düsseldorf III 9:4. Im Spiel um die Tabellenführung setzte sich die Routine gegen jugendlichen Elan überraschend deutlich durch. Das Düsseldorfer Nachwuchsteam mit drei ausländischen Talenten konnte dank zwei glücklicher Erfolge mit zwei Bällen Unterschied im fünften Satz nur bis zum 4:4 mithalten, bevor die MTG-Sechs noch einen klaren Sieg einfuhr. Besonders Dennis Stadie zeigte sich gegenüber den beiden Niederlagen in Altena gegen Wilfried Lieck gut erholt und ließ bei seinen drei Einsätzen keinen Satzverlust zu. Auch Benny Burgmer gab sich dreimal keine Blöße, während Nils Schwinning, Oliver Buschkühl sowie Christoph Siepmann je einmal punkten konnten, um als Spitzenreiter in das letzte Saisondrittel zu gehen.

Adler Union Frintrop – Meiderich 06/95 1:9. Mit einer enttäuschenden Vorstellung im Spitzenspiel musste sich Adler Union von allen Titelträumen verabschieden. Die zweite Heimschlappe in Folge fiel zwar zu hoch aus, aber die Duisburger Gäste erwiesen sich in allen Belangen überlegen. Es bedurfte schon einer Energieleistung von Torsten Wawrzitz, um nach einem 0:2-Satzrückstand wenigstens den Ehrenpunkt zu holen.

Herren-Landesliga

Adler Union Frintrop II - DJK Franz-Sales-Haus 9:4. Nach zuletzt zwei Niederlagen sorgte die Adler-Reserve mit dem vollauf verdienten klaren Erfolg über den bis dahin noch ungeschlagenen Klassenprimus für einen Paukenschlag. Als die Gäste bei Halbzeit (4:5) zur Aufholjagd blasen wollten, erlebten sie erst recht ihr Waterloo, denn danach gelang nur noch ein Satzgewinn. Bei den wie entfesselt aufspielenden Frintropern waren es vor allem Andreas Görtz und Thorsten Rische (je 2), die das Meisterschaftsrennen wieder spannend machten. Das hochfavorisierte FSH-Team musste sich mit den Siegen von David Sprenger, Christian Alex, Tobias Papies sowie des Doppels Sprenger/Papies begnügen.

TV Kupferdreh – MTG Horst II 8:8. Dem TVK hilft der Achtungserfolg im Derby nicht groß weiter, den Kurt Bartels und Oliver Kästner mit der Maximalausbeute von sechs Siegen fast alleine möglich machten. Göran Skogsberg, Sven Schneider und Murteza Aldirmaz (je 2) retteten Horst den Zähler.

TTC Werden – Union Mülheim II 8:8. Die hauchdünnen Erfolge in den beiden ersten Doppeln sollten sich aus Werdener Sicht als entscheidend für das gerechte Unentschieden herausstellen, bei der sich alle Spieler an der Punktausbeute beteiligten.

SC Buschhausen II - Adler Union Frintrop III 9:3. Bei den erstmals in Bestbesetzung spielenden Gastgebern gab es außer den Siegen von Christian Chwalek, David Bieber und eines Doppels nichts zu holen.

PSV Oberhausen II – SG Schönebeck 9:4. Der 2:1-Führung beim Tabellendritten konnte die SGS nur noch Einzelerfolge von Alexander Hunger und Christian Kusenberg folgen lassen.

NRW-Liga Damen

SG Steele – BW Datteln 8:1. Zumindest die Höhe des Steeler Sieges wurde maßgeblich dadurch beeinflusst, dass die Gäste nur mit drei Spielerinnen antraten. Selbst der Ehrenpunkt für Datteln war unnötig, denn Schröder/Finkenbrink verloren nach einer 2:0-Satzführung noch 11:13 im letzten Durchgang.

Damen-Verbandsliga

DJK Franz-Sales-Haus - DSJ Stoppenberg 6:8. Nach dem schwer erkämpften Erfolg beim Lokalrivalen und dem Punktverlust des Verfolgers TSSV Bottrop geht das DSJ-Quartett mit einem Vorsprung von vier Zählern in die letzten vier Spiele.