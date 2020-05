SG Heisingen zieht sich freiwillig aus der NRW-Liga zurück

Essen. Zwei Essener Klubs tauschen in der NRW-Liga die Plätze. SG Heisingen zieht sich zurück in die Verbandsliga, von dort rückt Primus MTG Horst nach.

Der 31. Mai als letzter Wechseltermin im Tischtennis steht bevor, die personellen Planungen der Vereine halten sich im Zeichen der Corona-Krise jedoch in engen Grenzen. Obwohl nach dem Abbruch der Saison 2019/20 auf allen Ebenen schnell Klarheit in den Fragen des Auf- und Abstiegs herrschte, bleibt die Ungewissheit, ob der Neustart in die nächste Spielzeit wie geplant im September möglich ist.

Auch hinsichtlich der Mannschaftsmeldungen bleibt den Vereinen nicht viel Zeit, Entscheidungen zu treffen. Eine hat der langjährige NRW-Ligist SG Heisingen allerdings schon getroffen: Er wird sein Team in die Verbandsliga zurückziehen. Der Verbandsliga-Primus MTG Horst indes nimmt den Aufstieg in die NRW-Liga an.

Nach nur einem Jahr zurück nach Buschhausen

Ausschlaggebend für die Heisinger Entscheidung war, dass sich Kai Schlowinsky nach nur einem Jahr bei der SGH entschloss, wieder zum SC Buschhausen zurückzukehren. „Den Anruf habe ich wie einen Schlag in die Magengrube empfunden“, gibt SGH-Coach Ralf Link einen Einblick in seine Gefühlswelt, nachdem zuvor der glückliche Klassenerhalt noch für Erleichterung gesorgt hatte. „Alle Argumente, Kai zum Bleiben zu bewegen, waren vergeblich. Und weil nach seinem Weggang der Verbleib von Arasch Hosseini keinesfalls garantiert ist, macht es keinen Sinn, weiterhin in der NRW-Liga zu bleiben“, kombiniert Link seine persönliche Enttäuschung mit der Realität.

In der Tat ist Schlowinskys Rückkehr nach Oberhausen nur schwer nachzuvollziehen, der schon vor drei Jahren einen Wechsel nach Heisingen kurzfristig platzen ließ. Erneut spielt die Zusage für gelegentliche Einsätze in der 3. Bundesliga beim SC Buschhausen eine entscheidende Rolle, obwohl auch diesmal abzusehen ist, dass der 19-Jährige hauptsächlich in der 2. Mannschaft (Landesliga) spielen wird.

Mannschaftsgeist hat auch einen Wert

„Wir sind wie eine Art Dorfverein und können es uns nicht leisten, Ausländer zu verpflichten, die nur zu den Punktekämpfen einfliegen“, verdeutlicht Ralf Link die für alle Essener Vereine geltende Problematik und ergänzt, „da ist mir doch eine Mannschaft lieber, für die die Klassenzugehörigkeit nicht alleinige Priorität hat.“

Nils Schwinning gehört zu den Leistungsträgern bei der MTG Horst. Foto: Michael Gohl

Ein nahe liegendes Vorbild ist für Link der Lokalrivale MTG Horst, der nun nach der Meisterschaft in der Verbandsliga den Heisinger Platz in der NRW-Liga als klassenhöchstes Essener Herren-Team einnehmen wird. Geplant hatten die Horster diese Rückkehr nicht. „Unser Ziel war es, die Saison so gut wie möglich zu spielen. Der Aufstieg war aber kein Muss“, sagt MTG-Abteilungsleiter und Spieler Benedikt Burgmer. Aufgrund der Corona-Krise sei es bislang an der Wechselbörse relativ ruhig geblieben. „Deshalb sehe ich auch für uns eine realistische Chance, die Liga zu halten.“

Mit Nils Schwinning kehrt Erfolg bei MTG Horst zurück

Realistisch waren die Horster auch in der Spielzeit 2017/18. Damals hatte Nils Schwinning den Klub in Richtung Frankfurt verlassen. Die MTG zog sich daraufhin freiwillig in die Verbandsliga zurück, weil man Zweifel hatte an der eigenen Konkurrenzfähigkeit in der NRW-Liga hatte. Seit einem Jahr ist Schwinning zurück und seither läuft es wieder.

Niklas Simon (24) kommt vom Verbandsligisten TTC Hagen neu hinzu. „Er verstärkt unsere Mannschaft und verjüngt sie auch“, sagt Burgmer. Zum Team gehören noch außer ihm, Schwinning und Simon die Nummer eins, Dennis Stadie, sowie Oliver Buschkühl, Christian Weber und Routinier Christoph Siepmann.

Seit ein paar Tagen sind die Horster wieder im Training. Allerdings haben sie am Lindkenshofer Weg natürlich auch die Hygiene-Vorschriften zu beachten. Nur vier Tische sind in der Halle aufgestellt, so dass sich jeden Tag eine andere Trainingsgruppe einfindet.