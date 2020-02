SG Überruhr findet wieder in die Erfolgsspur

Der Aufstiegskampf bleibt spannend. Das Führungsquartett gab sich am Wochenende keine Blöße. Vor der einwöchigen Karnevalspause steigt am Donnerstag (20.30 Uhr Klapperstraße) noch das richtungsweisende Nachhol-Derby zwischen der SG Überruhr und dem Kettwiger SV. SGÜ-Hallensprecher Michael Bruns verspricht „Emotionen, Leidenschaft und Kampf“.

SG Überruhr - HSV Dümpten 1992 31:25 (20:13). Überruhr hatte gegen die abstiegsbedrohten Mülheimer nur in der Anfangsphase leichte Einstiegs-Schwierigkeiten. Die Gäste lagen mit 3:2 (5.) vorn, gerieten dann aber durch einen 8:0-Zwischenspurt der SGÜ bereits vorentscheidend in Rückstand. Nach dem Wechsel lief es jedoch nicht mehr rund beim Team von Trainer Sebastian Vogel, der sich in der 40. Minute beim 21:16 zu einer Auszeit gezwungen sah. Dümpten kam dennoch auf 21:18 heran, war jedoch in der letzten Viertelstunde chancenlos. Für Vogel war es ein schwieriges Spiel: „Es freut mich aber, dass wir vor dem Spiel gegen Kettwig wieder in die Erfolgsspur gefunden haben.“

Tore: Sieberin (8), Lepper (7), Kürten (4), Onnebrink, Keller (je 3), Eller, Thomas (je 2), Koenemann, Gregory. SG Ratingen - Kettwiger SV 25:29 (12:16). Das Team von Spielertrainer Marvin Leisen, mit sieben Treffern auch der herausragende Torschütze, übernahm nach ausgeglichenen ersten zehn Minuten das Kommando und setzte sich bis kurz vor dem Wechsel auf 16:11 ab. Damit war bereits die Vorentscheidung gefallen. Ratingen lag nun über 18:25 (48.) und 21:27 (53.) immer klar zurück und kam nur in den Schlussminuten zu einer Ergebniskosmetik.

Tore: Leisen (7), Pfeiffer, Möller (je 5), Neumann, Bing (je 4), Heiderich (3), Geshla.

TuS Lintorf - ETB 36:27 (19:15). Mit dem Schwung des ersten Saisonsieges am vergangenen Wochenende gegen Ratingen gestalteten die Schwarz-Weißen das Spiel bis zum 12:13 in der 24. Minute völlig ausgeglichen. Zwei technische Fehler und zu wenig Zugriff auf den starken Rückraum der Lintorfer führten zum deutlicheren Pausenrückstand. Der ETB kämpfte weiter, zeigte offensiv eine gute Leistung, war aber chancenlos gegen die hohe Qualität des Lintorfer Angriffs. Die individuelle Klasse bescheinigte Lars Dressler vor allem den TuS-Spielern Thole, Lesch oder Klause.

Tore: Ulrich (8), Schulze, Vogt (je 5), Doering (3), Achatz, Offermann (je 2), Jetter, Dressler.

MTG Horst - Bergischer HC II 24:27 (12:16). Trainer Maik Paulus bescheinigte seiner Mannschaft trotz der Niederlage gegen den hohen Favoriten die beste Saisonleistung. Nach einem guten Start bekommt die MTG zwischen der 10. und 20. Minute Probleme mit dem druckvollen Angriffsspiel der Bergischen, die 15:8 in Führung gehen. Durch die Umstellung der Abwehr auf eine 3:2:1 Formation kommen die Horster auf 15:11 heran und bereiten den individuell stärkeren Gästen auch nach dem Wechsel einige Probleme (16:18, 17:19, 19:21, 24:26).

Tore: Griese (11), Bajorat (4), Delsing, Deckwitz (je 3), Kurowski, Syperek, Bergander.

Frauen

TV Borken - SG Überruhr III 33:31 (16:14). Durch die Niederlage im Spitzenspiel der Gruppe 1 fielen die SGÜ-Damen auf Rang vier zurück. Der Abstand zum Tabellenführer Rhede beträgt allerdings nur zwei Punkte. Nach einem ausgeglichenen Start setzte sich Borken von 6:6 (14.) auf 14:9 (25.) ab. Nach dem Wechsel kämpften sich die Gäste wieder heran und lagen in der 51. Minute 28:26 vorn. In der spannenden Schlussphase bracht der TVB die knappe Führung ins Ziel.

SGÜ: Brouwers, Benger; Schönert, Rosenberger (2), Tex, Bey (3), Spliethoff (8), Bouiri, Freude (3), Scheffler (5), Krüger, Greve (1), Köster (5), Schulte (4).

HC Wermelskirchen - SG Überruhr II 22:19 (13:11). Die Überruhrer Zweitvertretung hatte in der Gruppe 2 den besseren Start und ging mit 6:3 (13.) in Führung. Mit einem 6:0-Lauf zum 9:6 (24.) drehten die Gastgeber das Spiel. Die Begegnung blieb bis zur 49. Minute (16:15) ausgeglichen. Der HCW setzte sich zum 20:16 (55.) entscheidend ab.

Tore: Schulte (6), Aalbers (5), Spengler, Schick Tworuschka (je 2), Desling, Seidel.