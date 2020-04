SGS Essen befördert drei U17-Talente in die Bundesliga

Die Personalplanungen beim Frauen-Bundesliga-Team der SGS Essen schreitet weiter voran. Nach drei externen Neuzugängen können die Verantwortlichen nun mit Beke Sterner, Ella Touon und Katharina Piljic gleich drei Spielerinnen aus der eigenen aktuell erfolgreichen U17 als Neuzugänge für die kommende Saison präsentieren. Alle drei verbindet hierbei ihre konstant gute Leistung in der diesjährigen U17 Saison sowie ihr großer Ehrgeiz sich stetig zu verbessern.

Darüber hinaus nahmen die Drei bereits während der laufenden Saison an Trainingseinheiten der Frauen-Bundesliga-Mannschaft teil und konnten hierbei Trainer Markus Högner überzeugen. Trotz dieser Gemeinsamkeiten haben alle drei Spielerinnen unterschiedlichste Geschichten.

Katharina Piljic ist gebürtige Essenerin und spielt im zweiten Jahr bei der SGS, davor war sie über mehrere Jahre als Spielerin beim ETB Schwarz-Weiß Essen aktiv. Ihr Talent blieb dabei auch den Scouts des DFB nicht verborgen, so kann Katharina Piljic neben ihren 29 U17-Bundesliga-Spielen auch auf bis dato 13 Länderspiele für verschiedene U-Teams des DFB zurückblicken. Die 16-jährige ist dabei in der Defensive universell einsetzbar und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen.

Sterner und Touon leben im Sport- und Tanzinternat Essen

Beke Sterner absolviert ihre erste Saison für die U17 der SGS Essen. Vorher hat die aus Schleswig-Holstein stammende Spielerin bei den Jungs von Weiche Flensburg gespielt. Den Verantwortlichen der SGS ist sie beim U16-Länderpokal sehr positiv aufgefallen. Wie es der Zufall so wollte, hat sie sich eine Woche später bei der SGS beworben und fand so den Weg in das Sport- und Tanzinternat Essen. Sportlich hat sie sich sofort zurecht gefunden, so hat sie in ihren ersten 15 U17-Bundesligaspielen bereits 13 Tore erzielt und zählt somit zu den Leistungsträgerinnen im Team der U17. Auch beim DFB kam Sterner bereits 16 Mal zum Einsatz.

Von den Grashopper Zürich den Weg in die Frauen-Bundesliga: Ella Touon Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Ella Touon ist ebenso wie Sterner in das Sport- und Tanzinternat gezogen, nachdem sie über mehrere Jahre in der Schweiz (unter anderem bei Grasshopper Zürich) gespielt hat. Die 16-jährige war auch bereits mehrfach für die U-Nationalmannschaft der Schweiz aktiv. Bei der SGS hat sie schnell ihren Platz in der Defensive gefunden und konnte in ihren bisherigen Spielen durchweg überzeugen.

Aufrücken verdeutlicht die optimale Förderung bei der SGS

Jugendkoordinator Christian Kowalski: „Das Beke, Katha und Ella einen Vertag für die erste Frauenmannschaft bekommen haben, freut mich persönlich sehr. Es verdeutlicht wieder einmal, dass junge Talente bei der SGS Essen optimal gefördert werden und die Spielerinnen sich so bestmöglich entwickeln können. In Verbindung mit Ehrgeiz, Fleiß und Talent können sie sich so selbst ihren Weg in die Frauen-Bundesliga ebnen. Die drei Spielerinnen stehen hierbei stellvertretend für weitere Talente aus der diesjährigen U17. Ich traue hier auch noch der einen oder anderen Spielerin in Zukunft den Sprung in die Frauen-Bundesliga zu.“

Auch Trainer Markus Högner ist voll des Lobes: „Ich freue mich sehr darüber, dass Katha, Beke und Ella in der nächsten Saison zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Dies zeigt einmal mehr unsere hervorragende Qualität in der Jugendabteilung und ist eine Bestätigung unserer gelebten Vereinsphilosophie. Jetzt sind wir im Trainerteam gefordert, die drei Mädels zu ebenso guten Bundesliga- Spielerinnen auszubilden, dass sie sich beständig weiterentwickeln.“