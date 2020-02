SGS Essen freut sich schon auf Ruhrderby beim MSV Duisburg

Essen. Essener Frauenfußball-Bundesligist startet am Sonntag in die Restrunde. Auch Auslosung im DFB-Pokal kann Trainer Markus Högner nicht erschrecken.

Von Losglück spricht bei der SGS Essen sicher niemand. Aber Trainer Markus Högner möchte auch nicht klagen, dass seine Bundesliga-Fußballerinnen im DFB-Pokal bei Turbine Potsdam um den Halbfinaleinzug spielen werden. „Ich sehe das nüchtern und bin froh, dass wir nicht gegen Wolfsburg oder Hoffenheim ran müssen“, sagt der Fußballlehrer. Gütersloh oder Bielefeld wären ihm aber auch recht gewesen. Das sind die im Wettbewerb verbliebenen Zweitligisten.

„Wenn du ins Finale willst, musst du bis dahin eben alles gewinnen“, gibt sich Högner kämpferisch. Die Chancen, über Potsdam die Vorschlussrunde zu erreichen, lägen bei 50:50. Immerhin: Bemühungen, den Gegner vorab noch einmal intensiv zu beobachten, muss er nicht anstellen. Denn Anfang März ist die SGS bereits in der Liga in Brandenburg zu Gast. Nach einer dreiwöchigen Pause wegen des Algarve Cup kommt es dann zum Pokalduell.

Winterpause hat den Essenerinnen gut getan

Bis dahin steht das Tagesgeschäft im Vordergrund. Platz vier möchten die Essenerinnen verteidigen und können dafür am kommenden Sonntag (14 Uhr) wieder Punkte sammeln: Mit dem Ruhrderby beim MSV Duisburg startet die SGS in die Restrunde. Auch wenn die Vorfreude allmählich steigt, die lange Winterpause hat Schönebeck auch gut getan: Stina Johannes, Alida Dzaltur, Jule Dallmann und Irini Ioannidou sind nach ihren Verletzungen zurück im Kader.

Lediglich bei Ramona Petzelberger dauert es noch länger. Nach einer Trainingswoche sind erneut Schmerzen am lädierten Sprunggelenk aufgetreten, sodass ihr eine weitere Pause verordnet wurde. Kirsten Nesse ist derweil im Training umgeknickt und droht zumindest am Sonntag auszufallen. Aber der Kader dürfte wieder groß genug sein, um die Ersatzbank zu füllen. Bisher waren da in dieser Saison doch immer wieder Plätze frei.